Ірина Верещук пояснила, що написала цей пост російською мовою для того, щоб інформація краще дійшла до адресатів.

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Верещук звернулася до російських окупантів

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила, що всіх, хто причетні до тортур та страт мирних жителів в Україні, у найкращому випадку чекає життя за ґратами до останнього подиху.

Водночас Верещук звернулася до тих росіян, які ще не чинили злочинів проти цивільних та полонених в Україні. За її словами, це російські військові, які поки що тимчасово на території України та контактують з мирними жителями, а також силовики держави-агресора, які контактують з українськими військовими та громадянськими, які перебувають у полоні.

Страти, зґвалтування, тортури, знущання – навіть у війні й насамперед на війні, у цьому немає потреби й цьому не може бути жодного виправдання,

– наголосила Ірина Верещук.

Вона наголосила, що війна рано чи пізно закінчиться і закликала її думати про своє життя після, оскільки в іншому випадку їм доведеться думати про свою смерть. Ірина Верещук звернулася до російських загарбників з закликом поводитися так, щоб їм не довелося шукати щілину, щоб кудись заховатися на постійній основі.

Пані міністр наголосила, що на сьогодні неможливо ніщо і нікого приховати, сховатися нереально. Крім того, вона додала, що рятувати та захищати їх ніхто не буде, тоді як в Україні їм цього не забудуть та не пробачать.

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