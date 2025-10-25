У Києві вперше вийшов на маршрут двоповерховий автобус

Двоповерховий автобус MAN A39, який Берлін подарував Києву, вперше вийшов на маршрут. У мережі поділилися кадрами з Академмістечка.

Про це повідомляє 24 Канал. Транспортний засіб наразі тестують, щоб оцінити його можливості для використання в міських перевезеннях.

Що місцеві кажуть про автобус?

У суботу, 25 жовтня, у мережі поширили відео двоповерхового автобуса, який вперше вийшов на маршрут у Києві. Столиця України отримала його від Берліна.

Цей автобус курсує між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка" з 9:43 до 18:53 у суботу та неділю.

Що відомо про двоповерховий автобус у Києві?