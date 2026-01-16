Готували дрони для атак по Одесі "зсередини": СБУ зловила на гарячому агентів Росії
- СБУ затримала агентів Росії в Одесі, які готували дрони для атак на українських військових.
- Підозрюваним оголосили підозру в держзраді.
Контррозвідувальні підрозділи СБУ викрили в Одесі ще двох осіб, які працювали на російську воєнну розвідку. За вказівками кураторів з Росії вони планували здійснити напад на українських військових, використовуючи вибухівку, скинуту з цивільного квадрокоптера. Спецслужба діяла на упередження, тож агентів затримали ще до запуску безпілотника.
На той момент у них уже була підготовлена вибухова "начинка" та погоджена з російським куратором ціль – одна з позицій місцевого підрозділу Сил оборони України. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.
Що відомо про агентів Росії в Одесі?
У ході слідства з'ясувалося, що одним із затриманих є 49-річний підприємець з Одеси. За даними СБУ, його завербували через телеграм-канал, де пропонували так звані "швидкі та легкі заробітки".
Спершу він отримав від представників Росії квадрокоптер, а згодом забрав зі схрону близько двох кілограмів пластиду та комплектуючі для саморобного вибухового пристрою, якими спорядив дрон.
Ідею такого "швидкого заробітку він запропонував своєму 47-річному знайомому, на що той погодився. Разом вони проводили розвідку місць можливого скупчення українських військових, фіксували координати на Google Maps і передавали ці дані куратору з Росії. Після узгодження обраної "цілі" агенти розпочали підготовку повітряної атаки.
Саме на цьому етапі їх і затримали співробітники СБУ. Під час обшуків правоохоронці вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.
Двоє завербованих російським ГРУ жителів Одеси готували атаку всередині міста: дивіться фото СБУ
Слідчі СБУ оголосили фігурантам підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також за пособництво у її скоєнні.
Обидва підозрювані перебувають під вартою без можливості внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Де ще діяли агенти Росії?
У грудні співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який транспортував вибухівку для підготовки теракту у Львові. Йдеться про 41-річного жителя Пустомитів із кримінальним минулим. Виконуючи завдання російської спецслужби, він віз до обласного центру саморобний вибуховий пристрій.
Окрім цього, Служба безпеки викрила на заході України ще одну агентурну мережу країни-агресорки. Її учасники створювали тайники з компонентами для виготовлення вибухових пристроїв, які планували використовувати для здійснення терактів у регіоні. Для реалізації цих планів російські спецслужби вербували до співпраці українських підлітків.
Також у вересні в одному з підрозділів Збройних сил України виявили ворожого інформатора. Йдеться про 26-річного жителя Кропивницького. Він передавав російській стороні дані про заплановані удари.