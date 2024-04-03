Може за це поплатитись: як спікер Джонсон затягує допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що законопроєкт щодо підтримки України може набути суттєвих змін. Допомога для нашої держави може бути не безплатною.

Конгрес США навряд чи підтримає такий варіант допомоги, однак його розгляд займе час. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін в етері 24 Каналу пояснив, що це типова політична провокація.

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Це стратегія Трампа

Спікер Конгресу США Майк Джонсон запропонував давати Україні допомогу в кредит. Мовиться не лише про зброю, а й про фінансову допомогу.

Головну стратегію затримки Джонсон успадкував від свого начальника Дональда Трампа. Так виглядає американська політична провокація – коли пропонують законопроєкт, який, зрозуміло, що не пройде, але займе час. Потім можна сказати, що республіканці запропонували, а ось демократи відмовились,

– наголосив Юрій Рашкін.

Поки Джонсон намагається "зліпити" новий законопроєкт, у Сенаті США вже давно проголосували за початковий – виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 мільярдів доларів. Тому малоймовірно, що якщо навіть за законопроєкт Джонсона проголосують у Конгресі, його ж підтримають і в Сенаті.

"Палата представників має це розуміти. А замість того та влаштовують пропагандистський трюк, показуючи, що вони, мовляв, готові і кордони захищати, і допомогти Україні. Але все це виглядає дивно, тому що допомога має бути безкорисливою. Те, що він (Джонсон – 24 Канал) пропонує – зараз не надійде до України. Він каже про "замовлення на майбутнє", навіть в цьому намагається нашкодити, – зауважив Рашкін.

Найімовірніше, цей законопроєкт провалять, адже він не є розв'язанням проблеми.

Джонсона можуть усунути

Через те, що Джонсон не ставить на голосування законопроєкт, який раніше підтримали у Сенаті США, все більше конгресменів підписуватимуть discharge petition, так звану петицію про звільнення. Навіть сам Джонсон визнає, що наступним спікером може бути ватажок демократів Хакім Джефріс.

Є й інший нюанс. Кількість республіканців у Конгресі зараз зменшується. Річ у тім, що напередодні виборів, конгресмени ухвалюють рішення про те, залишаються вони чи йдуть.

З цього зазвичай можна зробити висновки, що політики вважають, що у них хороші або ж погані шанси на перемогу. Тут ми бачимо, що республіканці вирішили, що треба бігти з Конгресу, бо там немає нічого корисного, вони лише прислуговують Трампу. Переважно це відбувається перед виборами, а вони готові виходити вже завчасно,

– підкреслив Рашкін.

Цікаво відзначити, що єдиний республіканець, який на сьогодні підписав discharge petition, це Кен Бак. Він же нещодавно й покинув Конгрес.

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