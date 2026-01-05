1 тисяча гривень надійде українцям за кордоном: хто має право на виплату і як оформити

Окрема категорія громадян може отримати майже 1 000 гривень на деякі товари, як за кордоном, так і в Україні. Головне – мати український паспорт ID-картку.

Хто може отримати майже 1 000 гривень на картку?

В Україні продовжує діяти програма "єКнига", яка дає молодим українцям можливість отримати 908 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Мінкультури.

Отримати підтримку можуть молоді українці, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Кошти надаються через Дію у вигляді віртуальної картки, яку можна використати в книгарнях‑учасниках програми.

Можливість є, і для тих хто перебуває за кордоном, якщо вони мають український паспорт (ID-картку або закордонний).

Як подати заявку на отримання коштів?

Процедура оформлення допомоги максимально спрощена і відбувається повністю онлайн:

Завантажте застосунок Дія на смартфон;

Знайдіть послугу "єКнига" в меню;

Подайте заявку на отримання коштів;

Відкрийте спеціальну віртуальну картку "єКнига" в одному з банків-партнерів;

Після схвалення заявки гроші надійдуть на картку протягом кількох днів.

Що ще важливо знати?

Термін дії: Кошти потрібно витратити протягом трьох місяців з моменту зарахування на картку. Якщо гроші залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги. Що можна купити: Кошти призначені виключно для придбання книжок українською мовою – паперових, електронних або аудіокниг. Де купувати: Оплата доступна тільки в книгарнях-учасниках програми. Повний перелік магазинів опубліковано на офіційних сайтах Дії та Українського інституту книги. Спосіби оплати: Розрахунок проводиться безготівково – безконтактно через смартфон (NFC) на терміналі в магазині або за реквізитами картки під час онлайн-покупки.

