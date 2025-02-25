Тепер за газ доведеться платити: Придністровʼя підвищить тарифи у майже 2 рази

З березня так званий уряд підконтрольного Росії Придністровʼя планує підвищити тарифи для населення та бізнесу. Раніше тарифи у регіоні були символічними, однак в умовах енергокризи все змінилось.

Тарифи з 1 березня в Придністровʼї зростуть

З 1 березня тариф на газ на окупованому Лівобережжі Молдови зросте у 2 рази, на опалення – в 1,8 раза, а електроенергію – в 1,5 раза. Про це повідомили самопроголошені лідери регіону, передає 24 Канал.

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Коригування тарифів обумовлено зміною механізму розрахунку економічно обґрунтованої ціни на природний газ. Тепер на вартість газової складової, яка враховується під час розрахунку тарифів, безпосередньо впливають витрати Придністров'я на закупівлю та транспортування блакитного палива,

– йдеться у заяві.

Також там додали, що в умовах поточної економічної ситуації окуповане Придністровʼя змушене купувати газ за кредитні кошти.

Так званий "уряд" констатував, що раніше отримував газ безкоштовно, а вартість газової складової для ряду споживачів становила 1 рубль за тисячу кубометрів. Тепер же вона становитиме 1 156,65 рубля за тисячу кубометрів.

Чому в Придністровʼї раніше були низькі тарифи До кінця 2024 року в підконтрольне Росії Придністровʼя газ надходив через українську ГТС. Далі завдяки цьому газу Молдавська ДРЕС виробляла електроенергію, яку продавала Кишиневу та металургійному заводу. Вся виручка йшла у бюджет окупованої території, що формувало практично третину їх бюджету.

Що стосується боргу за газ, який постачала Росія, він списувався на "Молдовагаз". Таким чином в окупованому Придністровʼї тарифи були мізерними, а газ безкоштовним.

Зауважте! Підвищення тарифів в окупованому Придністровʼї торкнеться також і бізнесу, не лише побутових споживачів.

Енергетична криза в окупованому Придністровʼї