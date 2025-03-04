Скільки злотих можна отримати за 1 долар сьогодні

При обміні валюти потрібно враховувати курс, що було встановлено у конкретно взятій фінансовій установі. Зараз обміняти кошти можна і не виходячи з дому. Достатньо скористатися онлайн-сервісами.

Курс долара до злотого сьогодні Курс долара до злотого майже не змінювався протягом місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Україна може не отримати нову військову допомогу від ЄС: Орбан сказав своє слово Скільки злотих у 1 доларі: в банках середній курс встановлено такий – в 1 доларі – 3,84 польських злотих;

в обмінниках середній курс – 3,93 злотих за долар. У платіжних системах курс відрізняється: у Mastercard курс – 4,11 злотих за долар;

у Visa – 4,11 злотих за долар. Скільки злотих можна отримати за 100 доларів 4 березня якщо обмін здійснюється у банку , то за 100 доларів можна отримати приблизно 383,99 злотих;

, то за 100 доларів можна отримати приблизно 383,99 злотих; при обміні в обміннику , за 100 доларів можна виручити приблизно 392,87 злотих;

, за 100 доларів можна виручити приблизно 392,87 злотих; якщо конвертація відбувається через Mastercard , за 100 доларів можна отримати орієнтовно 410,80 злотих;

, за 100 доларів можна отримати орієнтовно 410,80 злотих; при обміні через Visa, за 100 доларів можна виручити орієнтовно 411 злотих.