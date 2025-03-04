4 березня, 13:23
Скільки злотих можна отримати за 1 долар сьогодні
Основні тези
- Середній курс обміну долара на злотий у банках становить 3,84, а в обмінниках – 3,93 злотих за долар.
- Курс у платіжних системах Mastercard та Visa складає 4,11 злотих за долар.
При обміні валюти потрібно враховувати курс, що було встановлено у конкретно взятій фінансовій установі. Зараз обміняти кошти можна і не виходячи з дому. Достатньо скористатися онлайн-сервісами.
Курс долара до злотого сьогодні
Курс долара до злотого майже не змінювався протягом місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Скільки злотих у 1 доларі:
- в банках середній курс встановлено такий – в 1 доларі – 3,84 польських злотих;
- в обмінниках середній курс – 3,93 злотих за долар.
У платіжних системах курс відрізняється:
- у Mastercard курс – 4,11 злотих за долар;
- у Visa – 4,11 злотих за долар.
Скільки злотих можна отримати за 100 доларів 4 березня
- якщо обмін здійснюється у банку, то за 100 доларів можна отримати приблизно 383,99 злотих;
- при обміні в обміннику, за 100 доларів можна виручити приблизно 392,87 злотих;
- якщо конвертація відбувається через Mastercard, за 100 доларів можна отримати орієнтовно 410,80 злотих;
- при обміні через Visa, за 100 доларів можна виручити орієнтовно 411 злотих.