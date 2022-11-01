Ще три судна вийшли з українських портів в рамках зернової ініціативи

У вівторок, 1 листопада, ще три судна вийшли в українських портів з аграрною продукцією після того, як Росія вийшла з угоди. Про це повідомив координаційний центр під егідою ООН.

Ще три кораблі вийшли з українських портів

Спільний координаційний центр, що опікується зерновою ініціативою під егідою ООН повідомив, до обіду 1 листопада українські порти Чорного моря покинули ще три судна.

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Рух суден було погоджено делегаціями України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі. Що стосується російської сторони, то її проінформували про вихід ще трьох суден з українських портів.

Відзначається, що Амір Абдулла, координатор Чорноморської зернової ініціативи ООН, "продовжує переговори з усіма трьома державами-членами, прагнучи відновити повноправну участь у СКЦ".

Також 1 листопада команди ООН і Туреччини продовжили свої інспекції суден, які стоять на якорі в Стамбулі, після того, як у понеділок було отримано дозвіл на відплив 46 суден.

Вихід Росії з "зернових угод": коротко

29 жовтня Росія заявила, що виходить з зернової угоди. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Разом з тим у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.

Щоправда, вже 31 жовтня у російському міноборони заявили, що Росія не виходить із зазначених угод, а зупиняє їхню дію.

В ООН заявили, що зернова угода залишається чинною. Відтак, інспектори ООН і надалі перевірятимуть судна, що транспортують продовольство з українських портів.

Після виходу Росії із "зернової угоди" ціни на кукурудзу та пшеницю стрімко зросли.

Економіст Олег Гетман розповів, у разі зупинки "зернового коридору" Україна втрачатиме близько 1 мільярда доларів щомісяця.