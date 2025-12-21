За скільки сьогодні можна купити 100 доларів
- Офіційний курс долара в Україні 20 грудня складає 42,34 гривні за долар, за даними НБУ.
- У банках купівля долара становить 42,05 гривні, продаж - 42,52 гривні, в обмінниках - купівля 42,22 гривні, продаж 42,31 гривні.
Курс долара залишається стабільним. Відбуваються коливання, проте вони незначні та майже не відчуваються. До того ж значних стрибків курсу цієї валюти до кінця року не очікується.
Який курс долара в Україні 20 грудня?
20 грудня офіційний курс долара в Україні складає – 42,34 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Середній курс долара у банках, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:
- купівля – 42,05 гривні за долар США;
- продаж – 42,52 гривні за долар США.
Курс долара в обмінниках також змінився, зараз він складає:
- купівля – 42,22 гривні за долар США;
- продаж – 42,31 гривні за долар США.
Скільки сьогодні треба витратити, аби купити 100 доларів?
- у банку купити 100 доларів можна за приблизно – 4 252 гривень;
- в обміннику покупка 100 доларів обійдеться в орієнтовно – 4 231 гривні.
Яку суму можна отримати, якщо здати 100 доларів зараз?
- якщо здати 100 доларів у банку, можна виручити орієнтовно – 4 205 гривень;
- а при здачі 100 доларів в банку можна отримати майже – 4 222 гривень.
Що важливо знати про курс долара у грудні 2025?
Передбачається, що у грудні може відбутися контрольована девальвація. Імовірно, валюта сягне – 43 – 43,50 гривні за долар. Проте, потрібно зауважити, що це лише один з варіантів розвитку подій.
Протягом грудня попит на валюту, імовірно, впаде. Передбачається, що він буде у 1,5 – 2 рази меншим ніж раніше.
Водночас очікується, що попит на валюту перевищуватиме пропозицію на 10 – 15%. Цьому сприятиме виплата премій та поява інших доходів, характерних для передноворічного періоду.