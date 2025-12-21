За скільки сьогодні можна купити 100 доларів

Курс долара залишається стабільним. Відбуваються коливання, проте вони незначні та майже не відчуваються. До того ж значних стрибків курсу цієї валюти до кінця року не очікується.

Який курс долара в Україні 20 грудня?

20 грудня офіційний курс долара в Україні складає – 42,34 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Середній курс долара у банках, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:

купівля – 42,05 гривні за долар США;

продаж – 42,52 гривні за долар США.

Курс долара в обмінниках також змінився, зараз він складає:

купівля – 42,22 гривні за долар США;

продаж – 42,31 гривні за долар США.

Скільки сьогодні треба витратити, аби купити 100 доларів?

у банку купити 100 доларів можна за приблизно – 4 252 гривень;

в обміннику покупка 100 доларів обійдеться в орієнтовно – 4 231 гривні.

Яку суму можна отримати, якщо здати 100 доларів зараз?

якщо здати 100 доларів у банку, можна виручити орієнтовно – 4 205 гривень;

а при здачі 100 доларів в банку можна отримати майже – 4 222 гривень.

Що важливо знати про курс долара у грудні 2025?