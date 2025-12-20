Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби під час розмови із журналістами.
Що сказав Кулеба про ситуацію з пальним та цінами?
Олексій Кулеба зазначив, що Міністерство розвитку проводило зранку 20 грудня нараду з перевізниками та проговорили проблемні питання.
Дійсно, це частина ринку (пального, яке завозилося через міст через Маяки – 24 Канал), вона точно не більша, ніж половина, в межах 40%. В принципі, поки не бачимо ніяких передумов, щоб це призвело до зростання цін на роздрібне пальне або ж гуртове, нам це підтверджують перевізники та оператори,
– наголосив віцепрем'єр.
Стосовно логістики в Одеській області Кулеба зауважив, що удар по мосту поблизу Маяків призвів до ускладнення транспортування. Але зберігається можливість сполучення через залізничні колії, і ті вантажні автівки, які нині стоять в районі міста Ізмаїл, вони через Молдову транзитом зайдуть в Україну.
"Всі перевізники розуміють і досить адекватно сприймають реальність. Будуть змінювати свою логістику через інші країни, а також через ті альтернативні шляхи, які ми їм даємо в Одеській області", – пояснив Кулеба.
Що казали в уряді про ціни на пальне в Україні?
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що внаслідок ворожих атак на міст поблизу Маяків в Одеській області зростання вартості пального не буде. Наразі уряд забезпечує максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону.
Раніше експерти прогнозували можливий дефіцит пального та підвищення цін через логістичні ускладнення. Наразі ж в цілому на АЗС ціни залишаться стабільними.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба висловив припущення, що зусиль для захисту критичної транспортної інфраструктури в Одеській області було недостатньо. Водночас він зауважив, що ворожі атаки по регіону були інтенсивними.