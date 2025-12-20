Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы во время разговора с журналистами.
Что сказал Кулеба о ситуации с топливом и ценами?
Алексей Кулеба отметил, что Министерство развития проводило утром 20 декабря совещание с перевозчиками и проговорили проблемные вопросы.
Действительно, это часть рынка (горючего, которое завозилось через мост через Маяки – 24 Канал), она точно не больше, чем половина, в пределах 40%. В принципе, пока не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цен на розничное топливо или оптовое, нам это подтверждают перевозчики и операторы,
– подчеркнул вице-премьер.
Относительно логистики в Одесской области Кулеба отметил, что удар по мосту вблизи Маяков привел к осложнению транспортировки. Но сохраняется возможность сообщения через железнодорожные пути, и те грузовые автомобили, которые сейчас стоят в районе города Измаил, они через Молдову транзитом зайдут в Украину.
"Все перевозчики понимают и достаточно адекватно воспринимают реальность. Будут менять свою логистику через другие страны, а также через те альтернативные пути, которые мы им даем в Одесской области", – объяснил Кулеба.
Что говорили в правительстве о ценах на топливо в Украине?
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в результате вражеских атак на мост вблизи Маяков в Одесской области роста стоимости горючего не будет. Сейчас правительство обеспечивает максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона.
Ранее эксперты прогнозировали возможный дефицит топлива и повышение цен из-за логистических осложнений. Пока же в целом на АЗС цены останутся стабильными.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба высказал предположение, что усилий для защиты критической транспортной инфраструктуры в Одесской области было недостаточно. В то же время он отметил, что вражеские атаки по региону были интенсивными.