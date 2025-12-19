Через що подорожчає пальне у 2026 році?

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що ціни на пальне цієї зими зміняться, адже з 1 січня 2026 року відбудеться чергове підвищення акцизних податків на всі види нафтопродуктів.

Відомо, що за чинним законодавством, ставки акцизного податку будуть підвищені таким чином:

ставки акцизу на бензин зростуть з 271,7 до 300,8 євро за 1 000 літрів,

дизель – з 215,7 до 253,8 євро за 1 000 літрів,

автогаз – зі 173 до 198 євро за 1 000 літрів.

Геннадій Рябцев Доктор наук з державного управління, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Скоріше за все, буде десь величина зростання у приблизно 10%. Водночас саме ж зростання податків буде меншим, але трейдери завжди використовують об'єктивні підстави для зростання у свій бік.

Цікаво, що в Інфляційному звіті НБУ йдеться про те, що регулятор не очікує різких стрибків вартості пального на АЗС, однак в майбутньому, після підвищення акцизів з 1 січня, ціни на бензин, дизель та автогаз можуть змінитися.

Як може подорожчати ціна на бензин та дизпальне у новому році?

Економіст Юрій Щедрін для 24 Каналу пояснює, що підвищення акцизів обов'язково відіб'ється на цінах на АЗС в Україні, адже у кінцевому результаті, вони будуть перекладені на споживачів.

Крім того, на ринку спостерігається дефіцит дизелю, каже експерт, а тому ціни будуть зростати.

Юрій Щедрін Керівник аналітичного напрямку в організації "Світ.UA", аналітик в Центрі розвитку міст Всі ці податки, підвищення акцизів тощо безпосередньо відобразяться на ціні для споживачів і будуть включені у вартість пального. Ніхто з мереж не буде сплачувати це зі своєї кишені.

Таким чином в середньому вартість бензину та дизпального зросте орієнтовно на 2 – 3 гривні на літр додатково. А щодо автомобільного газу, то вартість на нього пропорційно зросте відповідно до встановленого акцизу з 1 січня 2026 року. За різними розрахунками, це від 1 до 2 гривень на літр.

Важливо додати, що мережі АЗС можуть підвищувати вартість навіть на більший відсоток, аніж відповідно до підвищення акцизів.

Річ у тім, що все залежатиме від цін на нафту на ринку, від курсу євро, адже пальне Україна імпортує саме з Європи. А також від дефіциту пального, якщо воно є на ринку. Тобто це чимало факторів,

– зауважує Щедрін.

Пан Юрій очікує, що Україна таким поступовим здорожчанням цін на пальне наближається до європейських показників. Ба більше, наразі між українськими цінами та європейськими є ще різниця, але вона не така суттєва.

Тобто коли в Європі середня вартість бензину А-95 на рівні 1,60 євро за літр, то у нас це 1,20 – 1,30 євро за літр. Ми поступово крокуємо до цін Європи на ринку пального. І коли зрівняється податок, тоді зрівняється і ціна,

– додає співрозмовник.

За даними Консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне, станом на 10 грудня, складають:

бензин А-95 – 58,35 гривні за літр,

бензин А-92 – 56,75 гривні за літр,

дизпальне – 58,38 гривні за літр,

а газ автомобільний – 35,36 гривні за літр.

Які чинники впливають на виправдовування подорожчання ціни?

Ще раніше Геннадій Рябцев розповідав, що до чинників, які нібито виправдовують подорожчання пального на ринку, входять такі:

Ситуація навколо порту "Констанца", що в Румунії, який потрапив під обмеження з 1 жовтня. Через нього постачалися великі партії пального індійського походження.

За даними Enkorr, через це обсяги постачань дизпального в Україні у жовтні впали до мінімального рівня з початку року, але, за словами Рябцева, дизпального на ринку достатньо.

Таким чином, є прогнози, що через цю ситуацію ціни повинні нібито зрости на 1 – 2 гривні, адже є митні затримки тощо,

– повідомив пан Геннадій.

Серед цього експерт зауважує, що насправді на ринку може бути тенденція не до здорожчання, а до здешевлення нафтопродуктів в цілому.

Найближчим часом трейдери великих компаній захочуть підійняти ціни на пальне, але для цього немає суттєвих підстав до початку 2026 року,

– зауважує Рябцев.

