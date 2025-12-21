За сколько сегодня можно купить 100 долларов
- Официальный курс доллара в Украине 20 декабря составляет 42,34 гривны за доллар, по данным НБУ.
- В банках покупка доллара составляет 42,05 гривны, продажа - 42,52 гривны, в обменниках - покупка 42,22 гривны, продажа 42,31 гривны.
Курс доллара остается стабильным. Происходят колебания, однако они незначительны и почти не ощущаются. К тому же значительных скачков курса этой валюты до конца года не ожидается.
Какой курс доллара в Украине 20 декабря?
20 декабря официальный курс доллара в Украине составляет – 42,34 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Средний курс доллара в банках, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:
- покупка – 42,05 гривны за доллар США;
- продажа – 42,52 гривны за доллар США.
Курс доллара в обменниках также изменился, сейчас он составляет:
- покупка – 42,22 гривны за доллар США;
- продажа – 42,31 гривны за доллар США.
Сколько сегодня надо потратить, чтобы купить 100 долларов?
- в банке купить 100 долларов можно за примерно – 4 252 гривен;
- в обменнике покупка 100 долларов обойдется в ориентировочно – 4 231 гривны.
Какую сумму можно получить, если сдать 100 долларов сейчас?
- если сдать 100 долларов в банке, можно выручить ориентировочно – 4 205 гривен;
- а при сдаче 100 долларов в банке можно получить почти – 4 222 гривен.
Что важно знать о курсе доллара в декабре 2025 года?
Предполагается, что в декабре может произойти контролируемая девальвация. Вероятно, валюта достигнет – 43 – 43,50 гривны за доллар. Однако, нужно заметить, что это лишь один из вариантов развития событий.
В течение декабря спрос на валюту, вероятно, упадет. Предполагается, что он будет в 1,5 – 2 раза меньше чем раньше.
В то же время ожидается, что спрос на валюту превысит предложение на 10 – 15%. Этому будет способствовать выплата премий и появление других доходов, характерных для предновогоднего периода.