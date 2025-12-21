Какой курс доллара в Украине 20 декабря?

20 декабря официальный курс доллара в Украине составляет – 42,34 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Средний курс доллара в банках, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:

покупка – 42,05 гривны за доллар США;

продажа – 42,52 гривны за доллар США.

Курс доллара в обменниках также изменился, сейчас он составляет:

покупка – 42,22 гривны за доллар США;

продажа – 42,31 гривны за доллар США.

Сколько сегодня надо потратить, чтобы купить 100 долларов?

в банке купить 100 долларов можно за примерно – 4 252 гривен;

в обменнике покупка 100 долларов обойдется в ориентировочно – 4 231 гривны.

Какую сумму можно получить, если сдать 100 долларов сейчас?

если сдать 100 долларов в банке, можно выручить ориентировочно – 4 205 гривен;

а при сдаче 100 долларов в банке можно получить почти – 4 222 гривен.

Что важно знать о курсе доллара в декабре 2025 года?