Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,33 гривны. То есть цена американской валюты не изменилась против 18 декабря. Официальный курс евро составляет 49,59 гривны, то есть цена упала на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 22 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,24 гривны;
- евро – 49,47 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 19 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,52 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,39 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,10 гривны, продажа – по 42,45 гривны.
До каких отметок достигали курсы валют?
Недавно на валютном рынке евро впервые в истории достигло психологической отметки в 50 гривен. Впрочем ожидается, что такое подорожание лишь временное, и вскоре цена опустится ниже этого уровня.
Такой рост евро связывают, прежде всего, с мировой динамикой курса пары евро-доллар, где европейская валюта получила определенное укрепление против доллара. Таким образом, даже при относительно стабильном долларе курс евро к гривне может демонстрировать заметное усиление.
Курс доллара на этом фоне остается относительно спокойным, однако в 2026 году прогнозируется, что валюта может пересечь границу в 45 – 46 гривен из-за фактора войны, неопределенности по финансированию и тому подобное.