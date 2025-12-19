Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,33 гривні. Тобто ціна американської валюти не змінилася проти 18 грудня. Офіційний курс євро становить 49,59 гривні, тобто ціна впала на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 22 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,24 гривні;
- євро – 49,47 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 19 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,15 гривні, продаж – по 42,52 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,39 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,10 гривні, продаж – по 42,45 гривні.
До яких позначок сягали курси валют?
Нещодавно на валютному ринку євро вперше в історії сягнуло психологічної позначки в 50 гривень. Втім очікується, що таке подорожчання лише тимчасове, й невдовзі ціна опуститься нижче цього рівня.
Таке зростання євро пов'язують, перш за все, зі світовою динамікою курсу пари євро-долар, де європейська валюта здобула певне зміцнення проти долара. Таким чином, навіть при відносно стабільному доларові курс євро до гривні може демонструвати помітне підсилення.
Курс долара на цьому фоні залишається відносно спокійним, однак у 2026 році прогнозується, що валюта може перетнути межу в 45 – 46 гривень через фактор війни, невизначеності щодо фінансування тощо.