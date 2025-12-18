Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,33 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 17 грудня. Офіційний курс євро становить 49,62 гривні, тобто ціна впала на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 19 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,33 гривні;
- євро – 49,59 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 18 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,15 гривні, продаж – по 42,60 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,44 гривні, продаж – по 42,36 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,57 гривні, продаж – по 42,52 гривні.
Чого чекати від курсу валют?
Євро вперше сягнуло позначки в 50 гривень, але таке зростання вважають тимчасовим. Основним драйвером таких коливань є динаміка пари євро-долар на світових ринках. Крім того, курс залежить ще й від попиту в Україні на валюту для імпортних розрахунків.
Водночас долар демонструє відносну стабільність – її курс до гривні змінюється менш драматично. Зараз валюта в межах близько 42,25 гривні. Такий стан зменшує потенціал для великих спекулятивних коливань на валютному ринку.
Майбутній курс долара значною мірою залежатиме від загальної економічної ситуації та зовнішніх факторів, зокрема розвитку бойових дій та міжнародних відносин. За оптимістичних умов курс може залишатися на рівні 44,5 – 45 гривень, тоді як за складних – перевищити 46 гривень.