Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,33 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 17 декабря. Официальный курс евро составляет 49,62 гривны, то есть цена упала на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году
По состоянию на 19 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,33 гривны;
- евро – 49,59 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 18 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,60 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,44 гривны, продажа – по 42,36 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,57 гривны, продажа – по 42,52 гривны.
Чего ждать от курса валют?
Евро впервые достигло отметки в 50 гривен, но такой рост считают временным. Основным драйвером таких колебаний является динамика пары евро-доллар на мировых рынках. Кроме того, курс зависит еще и от спроса в Украине на валюту для импортных расчетов.
В то же время доллар демонстрирует относительную стабильность – ее курс к гривне меняется менее драматично. Сейчас валюта в пределах около 42,25 гривны. Такое положение уменьшает потенциал для больших спекулятивных колебаний на валютном рынке.
Будущий курс доллара в значительной степени будет зависеть от общей экономической ситуации и внешних факторов, частности развития боевых действий и международных отношений. При оптимистических условиях курс может оставаться на уровне 44,5 – 45 гривен, тогда как при сложных – превысить 46 гривен.