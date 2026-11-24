Євросоюз заклав 100 мільярдів євро допомоги для України у проєкті довгострокового бюджету на 2028 – 2034 роки. Ці кошти дадуть змогу стабільно покривати невійськові витрати в умовах можливої зміни влади у Європі.

Про це 24 листопада в ефірі 24 Каналу розповів колишній радник Президента України з економічних питань Олег Устенко. За його словами, розбивка загальної суми демонструє щорічне надходження близько 15 – 16 мільярдів євро, що відповідає поточним потребам України на покриття дефіциту державного бюджету.

Стабільність невійськових програм

Устенко наголосив, що такий обсяг щорічних виплат є цілком достатнім для підтримки базових невійськових потреб країни.

Якщо ви подивитеся, скільки ми отримували з боку Європейського Союзу саме на фінансування дефіциту державного бюджету, ми отримували приблизно таку саму суму. 15 – 16 мільярдів євро – це не така вже й мала сума. Вона дає можливість фінансувати активно наші невійськові програми,

– зауважив гість ефіру.

Він додав, що витрати на оборону та прямі закупівлі зброї розглядаються окремо від цих макрофінансових надходжень.

Ризики виборів 2027 року

Головним викликом довгострокової фінансової підтримки економіст вважає майбутні виборчі процеси у Європі. У 2027 році вибори очікуються в низці провідних країн, зокрема у Франції, Італії, Польщі та державах Скандинавії, що формує помітні політичні ризики.

Ми бачимо, що майже 40% має Марін Ле Пен. Є крайній лівий кандидат, який теж заперечує необхідність нашої підтримки. Уявіть собі, наскільки важко буде отримувати фінансування за горизонтом 2027 року. Тому зараз будується механізм, який дозволить фінансувати нас за цим горизонтом,

– заявив Олег Устенко.

Попри незгоду окремих лідерів, зокрема заяви прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша про неприйнятність документа, а також позиції Словаччини чи Угорщини, економічні інституції ЄС з високою ймовірністю схвалять рішення. Збереження фінансової стійкості Києва безпосередньо впливає на безпеку всього континенту.

Рекордна підтримка за програмою Ukraine Facility

Раніше, у листопаді 2026 року, Україна вже отримала транш на майже 8 мільярдів євро в межах чотирирічної програми Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро.

Ці кошти є головним інструментом забезпечення передбачуваної прямої бюджетної підтримки. Вони спрямовуються на фінансування соціальних видатків, зарплат медиків і вчителів, а також на підтримку макроекономічної стабільності держави в умовах війни.

Виділення траншів прив'язане до виконання Україною чіткого Плану реформ, що охоплює антикорупційні заходи, покращення бізнес-клімату, цифровізацію та гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС. Успішне надходження цих фінансів свідчить про системне виконання Києвом узятих на себе євроінтеграційних зобов'язань.