Об этом 24 ноября в эфире 24 Канала рассказал бывший советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, разбивка общей суммы показывает ежегодные поступления в размере около 15 – 16 миллиардов евро, что соответствует текущим потребностям Украины в покрытии дефицита государственного бюджета.

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Стабильность невоенных программ

Устенко подчеркнул, что такой объем ежегодных выплат вполне достаточен для обеспечения базовых невоенных потребностей страны.

Если вы посмотрите, сколько мы получали от Европейского Союза именно на финансирование дефицита государственного бюджета, то мы получали примерно такую же сумму. 15–16 миллиардов евро – это не такая уж и маленькая сумма. Она позволяет активно финансировать наши невоенные программы– отметил гость эфира.

Он добавил, что расходы на оборону и прямые закупки оружия рассматриваются отдельно от этих макрофинансовых поступлений.

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Риски выборов 2027 года

Главным вызовом для долгосрочной финансовой поддержки экономист считает предстоящие выборы в Европе. В 2027 году ожидаются выборы в ряде ведущих стран, в частности во Франции, Италии, Польше и странах Скандинавии, что создает заметные политические риски.

Мы видим, что почти 40% голосов у Марин Ле Пен. Есть кандидат крайне левого толка, который также отрицает необходимость нашей поддержки. Представьте себе, насколько сложно будет получать финансирование после 2027 года. Поэтому сейчас разрабатывается механизм, который позволит финансировать нас после этого срока– заявил Олег Устенко.

Несмотря на несогласие отдельных лидеров, в частности заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о неприемлемости документа, а также позиции Словакии и Венгрии, экономические институты ЕС с высокой вероятностью одобрят решение. Сохранение финансовой устойчивости Киева напрямую влияет на безопасность всего континента.

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Рекордная поддержка в рамках программы Ukraine Facility

Ранее, в ноябре 2026 года, Украина уже получила транш на сумму почти 8 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро.

Эти средства являются основным инструментом обеспечения предсказуемой прямой бюджетной поддержки. Они направляются на финансирование социальных расходов, зарплат медиков и учителей, а также на поддержание макроэкономической стабильности государства в условиях войны.

Выделение траншей привязано к выполнению Украиной четкого Плана реформ, который охватывает антикоррупционные меры, улучшение делового климата, цифровизацию и гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС. Успешное поступление этих средств свидетельствует о системном выполнении Киевом взятых на себя евроинтеграционных обязательств.