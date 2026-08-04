Доктор философии, политический обозреватель Андрей Городницкий в беседе с 24 Каналом, анализируя изменения в ЕС, отметил, что новый премьер-министр Энди Бернем как раз очень благосклонно относится к Украине, поэтому в случае с этой страной беспокоиться не стоит.

Выборы во Франции и Германии: какие существуют угрозы

Что касается других стран, например, Франции, то ситуация там, по его словам, сложная. У президента Макрона заканчивается последний срок пребывания в должности, происходят регулярные перипетии вокруг премьера. Если анализировать поддержку Франции в адрес Украины, то, по словам политического обозревателя, это государство никогда не славилось максимальной помощью в финансовом плане. Французы делали это дозированно и осторожно.

Я имею в виду соотношение, например, к ВВП и возможностям Франции. Макрон всегда только много говорил, но мало что делал. Эти ограничения до 5 миллиардов евро в год – это не сверхбольшая сумма, которая кардинально что-то изменила бы в Украине. Но и за это мы очень благодарны,

– заявил Городницкий.

Существует вероятность, что к власти во Франции может прийти Марин Ле Пен. Она может принять участие в президентских выборах, которые там состоятся весной 2027 года. Она представляет ультраправый политический лагерь.

2027 год – год выборов в Европе: смотрите видео

Политический обозреватель напомнил, что ультраправые социалисты там продвигают идею о том, что у них забирают последние дотации. Франция является одной из стран Европы, где граждане получают наибольшее количество субсидий, и это, по его словам, сильно сказывается на бюджете, поэтому Ле Пен заявляет: "Зачем нам тратить средства на какие-то военные нужды, если мы можем фактически потратить их на субсидии для обычных граждан?".

С точки зрения популизма это звучит удачно, потому что обычно такие крайне правые популисты используют алогичные действия и предложения в отношении граждан, которые им очень нравятся, но не имеют под собой никакой основы. Они приходят к власти, а затем проигрывают эти выборы, потому что не умеют управлять, а только рассказывать, и точно не достигают тех решений, о которых говорят. Сейчас мы понимаем, что потерять еще несколько лет возможности сотрудничества с Францией – нам бы не хотелось,

– подчеркнул Городницкий.

Для Украины, как отметил доктор философии, это может стать большой проблемой. Ведь это еще одна страна, которая может отказаться от поддержки нас в Европейском Союзе при голосовании по тем или иным законопроектам. К тому же в случае победы на выборах Ле Пен развяжется антиукраинская риторика, которую Россия, вероятно, будет максимально поддерживать.

Это может распространиться и на другие страны, потому что у них будет возможность путешествовать по миру, участвовать в конференциях и, соответственно, влиять на других лидеров, рассказывая, какая Украина плохая. Это всего лишь вершина айсберга того, к чему это может привести. На самом деле ситуация там может быть гораздо серьезнее,

– подчеркнул Городницкий.

Отдельно он остановился на ситуации в Германии, назвав ее также крайне сложной. По словам Городницкого, немецкий канцлер Мерц держится из последних сил, поскольку его рейтинг очень низкий. Он напомнил, что Германия – одна из стран, которая больше всего помогает Украине финансово. Благодаря ее финансовой подушке обеспечивается почти вся военная поддержка. В 2027 году там тоже пройдут президентские выборы.

Если к власти там придет партия AfD ("Альтернатива для Германии"), то это, по мнению Городницкого, станет катастрофой. А шансы на это, по его словам, очень высоки. Месяц назад она имела самый высокий рейтинг среди всех партий. Если Ле Пен пытается дистанцироваться от Путина и заявляет, что не имеет к нему никакого отношения, то AfD этого даже не скрывает. По словам доктора философии, эта партия является исключительно пророссийской структурой.

Это все катастрофа. На это надеются россияне. Они вкладывают в это большие средства: в информационную войну и поддержку этих партий, и получают результат. Поэтому констатирую факты: для Украины это большая проблема. Ей нужно научиться жить без европейского финансирования. Как это возможно сейчас? Да никак, потому что в Украину поступает огромное количество средств. Во время войны сорваться с этой иголки будет крайне сложно,

– прогнозирует Городницкий.

Он подчеркнул, что украинское руководство в этой ситуации не предлагает других вариантов, в частности касательно развития страны. По его словам, стратегического мышления пока в экономике Украины не существует, а опираться на собственные доходы Украине не удастся. Несмотря на то, что есть не только коалиции, но и отдельные страны, например, Дания, Швеция, Норвегия, которые лично могут помогать Украине, полностью полагаться на это, как подытожил Городницкий, неразумно.