Куди підуть гроші від ЄС

До державного бюджету України вже надійшло майже 8 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Це найбільший одноразовий транш, який Євросоюз коли-небудь надавав Україні за цим механізмом.

Прем'єр наголосив, що ці кошти вкрай важливі для підтримки стійкості України.

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Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.

За словами Корецького, з урахуванням цієї виплати загальна сума фінансування, яке Україна отримала за програмою Ukraine Facility протягом 2026 року, становить 13,57 мільярда євро.

Які умови довелося виконати для траншу

Щоб отримати це рекордне фінансування, Київ успішно реалізував понад 20 складних кроків, передбачених Планом України.

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Йдеться про жорсткі реформи у судовій системі, боротьбу з корупцією та управління державними активами, які вимагав Брюссель.

Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов'язання та рухатися євроінтеграційним шляхом– наголосив Корецький.

Очільник уряду подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за підтримку.

Важливо! Ukraine Facility – це програма Європейського Союзу, створена для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України. Програма діє з 2024 року, а її загальний обсяг перевищує 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів.

Нагадаємо, 16 листопада Рада ЄС схвалила для України майже 8 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Близько 5 мільярдів євро з цієї суми передбачили в межах позики Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026 рік.