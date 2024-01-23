13-й пакет санкцій ЄС: чи буде у ньому запроваджено ембарго на російський алюміній

Російська алюмінієва продукція входить до товарів, щодо яких може бути введено ембарго в межах 13-го пакету санкцій ЄС. Це стане ще одним способом запровадження санкцій щодо російської енергетичної галузі.

Чи очікувати на повну заборону російського алюмінію

Повідомляється, що країни ЄС скоро почнуть обговорювати додаткові заходи, які зрештою стануть пропозицією щодо повної заборони російського алюмінію.

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Згідно з інформацією торговельної організації European Aluminium, що представляє виробників ЄС і виступає за посилення обмежень на імпорт від російських постачальників, попередні санкції залишили недоторканими близько 85% російського металургійного експорту до ЄС.

Що відомо про 13-й пакет санкцій

Процес виплавки алюмінію вимагає величезної кількості електроенергії. Таким чином, запровадження санкцій щодо російського алюмінію є ще одним способом запровадження санкцій щодо російської енергетичної галузі.

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року. Можливі санкції вже обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Україну у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий 12-й пакет санкції проти Росії. У санкційний пакет увійшли: