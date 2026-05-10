Українці не отримали обіцяну 1500 гривень: чи нарахують гроші у травні

У травні частині українців нарахують додаткову грошову допомогу. Водночас отримати виплату зможуть не всі, адже для цього діятимуть визначені умови, а дата зарахування коштів залежатиме від категорії отримувача.

Чи виплатять українцям обіцяні 1500 гривень?

В Україні частині пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги перенесли одноразову виплату у розмірі 1 500 гривень на травень 2026 року. У Пенсійному фонді України пояснюють, що затримка пов’язана не зі скасуванням допомоги, а з особливостями формування списків отримувачів та технічним процесом нарахування коштів.

Цікаво Українцям передбачені надбавки до пенсії: хто та скільки отримає у травні

За словами начальниці головного управління ПФУ у Вінницькій області Олени Корчак, гроші мають надійти до 25 травня разом із пенсією або іншою соціальною виплатою.

Важливо! Окремо звертатися до Пенсійного фонду для оформлення допомоги не потрібно, аджеперерахунок здійснюється автоматично.

Фактично ситуація демонструє одну з головних проблем сучасної системи соціальних виплат – високу залежність від дати призначення допомоги та цифрових реєстрів. Найчастіше перенесення виплат стосується людей, яким пенсію або державну допомогу призначили незадовго до 1 квітня 2026 року.

Через це інформація могла не потрапити до основних списків для автоматичного нарахування коштів у квітні.

Чому виплату допомоги затримали?

У Пенсійному фонді також визнають, що частина затримок пов’язана з процедурними та технічними особливостями обробки даних. На практиці це означає, що навіть після ухвалення рішення про виплату між призначенням допомоги та фактичним надходженням коштів може виникати часовий розрив.

Право на одноразову допомогу мають кілька категорій громадян. Серед них є також:

пенсіонери за віком;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

отримувачі пенсії у зв’язку із втратою годувальника;

а також малозабезпечені та багатодітні сім’ї, одинокі матері, діти під опікою, військовослужбовці, ліквідатори Чорнобильська катастрофа та родини загиблих захисників.

Хто не зможе отримати виплату у травні?

Водночас система має і фінансові обмеження. Для більшості категорій отримувачів сума пенсії або соціальної допомоги не повинна перевищувати 25 950 гривень на місяць. Таким чином держава фактично концентрує підтримку на громадянах із нижчим рівнем доходів.

Окремий виняток передбачений для військовослужбовців та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Для них обмеження за рівнем доходу не застосовується, що свідчить про збереження окремого механізму соціальних гарантій для категорій, пов’язаних із війною та ліквідацією наслідків техногенних катастроф.

Чи будуть виплачувати 1500 гривень на постійній основі?

Втім слід також зауважити, що така допомога має виключно одноразовий характер. Навіть якщо людина одночасно належить до кількох пільгових категорій, подвійне або множинне нарахування не передбачене.

Зверніть увагу! Це демонструє тенденцію до більш адресного формату соціальної підтримки, коли держава намагається уникати дублювання виплат в умовах високого навантаження на бюджет.

У ширшому контексті ситуація із перенесенням виплат демонструє, наскільки українська система соціального забезпечення сьогодні залежить від цифрових реєстрів, синхронізації баз даних та швидкості адміністрування.

Довідково! Після повномасштабної війни кількість отримувачів соціальної допомоги суттєво зросла, а сама система поступово переходить до моделі автоматизованих виплат, де навіть кілька днів різниці у даті призначення можуть впливати на строки отримання коштів.

На скільки зросли пенсії українців весною?