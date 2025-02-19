Нові санкції ЄС проти Росії ухвалені: як вони вдарять по економіці Кремля
- ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, спрямованих на посилення тиску через агресію проти України.
- Санкції охоплюють 13 банків, 73 танкери "тіньового флоту", заборону на купівлю певних видів російської алюмінієвої продукції, та санкції проти осіб і компаній, що підтримують війну.
Посли Європейського Союзу затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії, метою якого є посилення тиску на економіку країни у відповідь на агресію проти України. Детальніше про нові санкції, читайте далі.
На що націлений 16-й пакет санкцій
Новий санкційний пакет проти Росії буде офіційно схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого, у день триріччя повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".
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Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила затвердження нового пакета санкцій та висловила свою підтримку цьому кроку.
ЄС ще більше посилює боротьбу з обходом санкцій, націлившись на більшу кількість суден тіньового флоту Путіна та запроваджуючи нові заборони на імпорт та експорт. Ми маємо намір продовжувати тиск на Кремль,
– написала президентка Єврокомісії.
За словами джерел видання, нові санкції охоплюють:
- ще 13 банків;
- 73 танкери "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти;
- а також "поетапну" заборону на купівлю певних видів російської алюмінієвої продукції країнами ЄС.
Пакет також включає санкції проти більшої кількості осіб і компаній, що підтримують війну Росії проти України.