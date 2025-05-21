Новий пакет санкцій проти Росії має багато спірних нюансів

Європейський Союз ухвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Він стосується кораблів тіньового флоту країни-агресорки, а також десятків осіб та організацій.

Однак, на нові обмеження варто дивитися з реалізмом. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пояснивши, що треба зняти "рожеві окуляри", бо в реальності ситуація дещо інша.

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Чи справді ефективні нові санкції

За словами економіста, 17 пакет передбачає величезні обмеження на тіньовий танкерний флот. Але цей флот потрібен Росії тільки тоді, коли ціна на нафту Urals є реально вищою ніж price cap – максимальна ціна на нафту. Зараз price cap становить 60$ за барель.

Якщо Росія продає нижче цієї суми, то вона має право так робити. Жодна країна не обмежуватиме цієї реалізації. Якщо Росія починає продавати вище 60$ за барель, тоді стає потрібен тіньовий флот,

– пояснив Олег Пендзин.

Саме тіньовий танкерний флот ховає місце походження нафти, займається переливом, робить мікси з нафти для того, щоб приховати російське походження. Зараз ціна на Urals – 54 долари за барель. Відповідно тіньовий флот не потрібен, бо нафта потрапляє у ціновий price cap.

Про зниження price cap у Європі зараз не говорять, попри фактичне падіння цін на світовому ринку. Нафта марки Brent котирується по 66 доларів за барель, ВТІ – 61 – 62, Urals – 54 – 56. Тому те, що європейці ввели 17-м пакетом обмеження тіньового танкерного флоту не сильно впливає, бо Росія і так його не використовує. Вона перевозить нафту у межах price cap.

Щодо персональних санкцій, які також ввели, то вони не стосуються економіки, а конкретних діячів. На спроможності країни-агресорки вести війну вони також відчутно не вплинуть,

– підкреслив економіст.

Нагадаємо, про введення нових санкцій стало відомо 20 травня. У ЄС наголосили, що вони стосуються майже 200 кораблів тіньового флоту та додали, що обмеження ставатимуть дедалі більшими, якщо Росія не припинить війну.

Володимир Зеленський подякував за таке рішення та анонсував наступний санкційний пакет. Президент України підкреслив, що важливо знищувати всі схеми, які Кремль використовує для фінансування війни.