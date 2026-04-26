Китай погрожує ЄС "наслідками" у відповідь на санкції проти своїх компаній

Напередодні в Європейському Союзі нарешті одноголосно схвалили 20-й пакет санкцій проти Росії. Щоправда, до списку потрапили навіть деякі китайські компанії.

Як на нові санкції відреагував Китай?

У Міністерстві торгівлі азійської країни не забарилися з відповіддю. Там висловили "рішучий протест", попередивши європейців про можливі "наслідки", передає Bloomberg.

Нагадаємо, деталі 20-го пакету санкцій оприлюднили ще декілька днів тому. Його обмеження спрямовані не лише проти росіян, а й постачальників високотехнологічного обладнання з третіх країн.

Зокрема, Брюссель звинувачує кілька китайських компаній в експорті товарів подвійного призначення для військово-промислового сектору країни-агресорки.

Уже ввечері суботи, 25 квітня, у Пекіні виступили з новою заявою, пише Reuters. Міністерство торгівлі попередило, що може вдатися до "необхідних заходів" для захисту китайських компаній, а всі "наслідки" нібито понесе європейська сторона.

(Цей крок – 24 Канал) суперечить духу консенсусу, досягнутого між лідерами Китаю та ЄС, і серйозно підриває взаємну довіру та загальну стабільність двосторонніх відносин,

– наголосив речник відомства азійської країни.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус пояснив, що ефект санкцій проти Росії є накопичувальним і з часом може критично вдарити по її фінансових можливостях. А от роль Китаю експерт оцінює стримано: Пекін, попри певну підтримку у військовій площині, не фінансує країну-агресорку напряму.

Тож без стабільних зовнішніх вливань ресурс війни для Москви поступово вичерпуватиметься, і вже найближчим часом вона може зіткнутися з серйозними бюджетними труднощами.

