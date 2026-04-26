26 квітня, 11:53
Китай погрожує ЄС "наслідками" у відповідь на санкції проти своїх компаній

Анастасія Безейко
Основні тези
  • ЄС включив до 20-го пакета санкцій деякі китайські компанії, що могли постачати Росії товари подвійного призначення.
  • Це викликало "рішучий протест" – у Китаї попередили про готовність вжити "необхідних заходів" і "наслідки" для ЄС.
Напередодні в Європейському Союзі нарешті одноголосно схвалили 20-й пакет санкцій проти Росії. Щоправда, до списку потрапили навіть деякі китайські компанії.

Як на нові санкції відреагував Китай?

У Міністерстві торгівлі азійської країни не забарилися з відповіддю. Там висловили "рішучий протест", попередивши європейців про можливі "наслідки", передає Bloomberg.

Нагадаємо, деталі 20-го пакету санкцій оприлюднили ще декілька днів тому. Його обмеження спрямовані не лише проти росіян, а й постачальників високотехнологічного обладнання з третіх країн.

Зокрема, Брюссель звинувачує кілька китайських компаній в експорті товарів подвійного призначення для військово-промислового сектору країни-агресорки.

Уже ввечері суботи, 25 квітня, у Пекіні виступили з новою заявою, пише Reuters. Міністерство торгівлі попередило, що може вдатися до "необхідних заходів" для захисту китайських компаній, а всі "наслідки" нібито понесе європейська сторона.

(Цей крок – 24 Канал) суперечить духу консенсусу, досягнутого між лідерами Китаю та ЄС, і серйозно підриває взаємну довіру та загальну стабільність двосторонніх відносин,
– наголосив речник відомства азійської країни.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус пояснив, що ефект санкцій проти Росії є накопичувальним і з часом може критично вдарити по її фінансових можливостях. А от роль Китаю експерт оцінює стримано: Пекін, попри певну підтримку у військовій площині, не фінансує країну-агресорку напряму.

Тож без стабільних зовнішніх вливань ресурс війни для Москви поступово вичерпуватиметься, і вже найближчим часом вона може зіткнутися з серйозними бюджетними труднощами.

Що відомо про 20-й пакет санкцій?

  • Його ухвалення в ЄС планували раніше – до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Однак процес затягнувся через блокування рішення Угорщиною.

  • Нововведення враховують залежність Росії від третіх країн у постачанні критично важливих компонентів. Зокрема, санкції запроваджено проти 16 компаній із Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі.

  • Загалом під посилені експортні обмеження щодо товарів, які сприяють технологічному розвитку оборонного сектору країни-агресорки, потрапило 60 нових суб'єктів. Частина з них розташована за її межами – у Китаї, Туреччині, ОАЕ.

