Словаччина підтримає санкції проти Росії: за якої умови погодять 20-й пакет обмежень

Словаччина готова підтримати 20-й пакет санкцій проти Росії, однак за однієї умови. Зокрема міністр МЗС країни заявив, що кредит на 90 мільярдів не блокуватимуть, адже погодили його ще в грудні 2025 року.

Що відомо про рішення Словаччини щодо санкцій проти Росії?

Про те, за якої умови країна погодить обмеження для Москви, йдеться в заяві глави МЗС Словаччини для Reuters, пишуть Новини.LIVE.

Країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти Росії тільки тоді, коли транзит російської нафти через "Дружбу" повністю відновлять. Зокрема Юрай Бланар, міністр закордонних справ Словаччини, назвав припинення постачання не наслідком російських атак, а "політичним рішенням Зеленського".

Важливо! Росія атакувала "Дружбу" 27 січня 2026 року.

Натомість чиновник зазначив, що Словаччина не блокуватиме фінансування України на 90 мільярдів. Міністр пояснив, що його країна схвалила надання грошей ще в грудні 2025 року, тож зараз для Словаччини це питання "закрите".

Тобто питання кредиту на 90 мільярдів євро нині залежить лише від Угорщини, прем'єр-міністр якої блокує фінансування від 20 лютого 2026 року.

Що відомо про ремонт нафтопроводу "Дружба"?

Напередодні стало відомо, що "Укртранснафта" завершила відновлювальні роботи на українській ділянці трубопроводу. Про це компанія повідомила MOL (нафтогазова компанія Угорщини).

Відтак стає можливим відновлення постачань через нафтопровід і відповідно розблокування кредиту для України.

Приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід "Дружба", який росіяни розбили. Ми відремонтували,

– зазначив Володимир Зеленський.

У своєму зверненні президент також розповів, що кредит на 90 мільярдів важливо розблокувати. Зокрема ці кошти, як підтримку України, затвердили раніше і зараз немає причин для їх блокування.

Зауважте! Нафтопровід "Дружба" є одним із найбільших та найпотужніших у світі. За добу через систему трубопроводу можна пропускати до 2 мільйонів барелів.

До слова, раніше новообраний міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що Угорщина згодна зняти вето на кредит у 90 мільярдів доларів для України, якщо відновляться постачання нафти через "Дружбу".

