Видатки на оборону можуть збільшити у 2025 році

Кабмін України планує внести до парламенту законопроєкт про збільшення видатків оборони. Йдеться про щонайменше 200 мільярдів гривень.

Чому видатки на оборону збільшують

Таке збільшення видатків на армію потрібно для того, щоб профінансувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка.

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Крім того, таку інформацію підтверджують і в "Економічній правді", де співробітникам видання розповіли про це у бюджетному комітеті Ради.

Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 мільярдів гривень,

– пише Ярослав Железняк.

Ті, хто ознайомлений зі станом виконання бюджету Міністерства оборони, кажуть, що такі зміни до бюджету можуть бути не останніми цього року.

Збільшення видатків на оборону пов'язують з тим, що Міноборони проводить систематичне наближення видатків: на початку року міністерство використовувало на закупівлю озброєння ті видатки, які були розписані на кінець року на виплату грошового забезпечення.

Якщо ж зміни до бюджету не будуть ухвалені щодо збільшення видатків, то восени держава не матиме можливості здійснювати виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Важливо! Законопроєкт про збільшення видатків необхідно буде проголосувати у червні, адже влітку у графіку засідань парламенту будуть великі перерви.