Нові санкції ЄС проти Росії: що відомо про 21-й пакет обмежень

Наразі тривають обговорення довкола 21-ого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, у ЗМІ з’явилась інформація щодо затвердження нових обмежень.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Європейська комісія планує презентувати нові санкції у понеділок, 8 червня, або у вівторок, 9 червня, про що пише "Європейська правда" у вівторок, 2 червня.

Ми очікуємо, що новий, 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, буде презентований Єврокомісією на початку наступного тижня, у понеділок чи вівторок,

– повідомив один зі співрозмовників видання.

У тексті нагадали, що зазвичай Єврокомісія презентує свої пропозиції на засіданні Комітету постійних представників. Далі розпочинається обговорення санкцій у столицях держав-членів.

До пакета санкцій мають увійти:

замороження цінової стелі на російську нафту;

внесення кількох десятків суден до переліку "тіньового флоту" Росії.

Зауважте! Також можливі санкції проти російських енергогігантів "Лукойл" та "Роснєфть".

Ще одна інтрига – чи вдасться внести у санкційний список російського патріарха Кирила (раніше цю ініціативу блокувала Угорщина, але новий уряд, скоріш за все, не ветуватиме подібні питання),

– йдеться у матеріалі.

ЄП також зазначає, що 21-й пакет санкцій має бути затверджений до 15 липня 2026 року. Причиною є "дедлайн" оновлення цінової стелі на російську нафту.

Згідно з інформацією, нові обмеження планують затвердити до 15 липня, щоб не допустити різкого зростання цінової стелі на російську нафту. Таким чином, Європа прагне не дати Москві знову отримувати наддоходи від продажу нафти.

Цінова стеля на російську нафту наразі встановлена у розмірі 44,1 долара за барель – з 15 січня 2026 року. А наступна дата її зміни – вже 15 липня.

За оцінками енергоекспертів, наступна цінова стеля, враховуючи різке зростання цін на нафту через блокування Ормузької протоки, становитиме біля 75 доларів за барель,

– пишуть у "Європейській правді".

Джерела розповіли, що наразі йдуть обговорення, на якому рівні заморозити цінову стелю. Річ у тім, що не буде консенсусу щодо залишення її на рівні 44,1 долара за барель, але до 75 доларів її також не будуть підіймати.

Зверніть увагу! Компромісна сума буде "десь посередині" та може становити десь в районі 60 доларів за барель.

Що ще відомо про санкції станом на зараз?

У 21-му пакеті санкцій проти Росії ЄС також розглядає обмеження проти двох великих російських енергетичних компаній. Мова йде про "Лукойл";та "Роснєфть".

Окремо готують санкції проти танкерів "тіньового флоту" Росії та компаній, які забезпечують їх роботу. А ще до санкційного списку також може потрапити очільник православної церкви Росії патріарх Кирило.

Також до обмежень можуть увійти заходи щодо подальшого тиску на криптовалюту. Також Європейський Союз може запровадити санкції проти фінансових установ у третіх країнах (зокрема Центральної Азії).