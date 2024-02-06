По 4,5 тисячі гривень для українських сімей: як отримати одноразову допомогу від фонду США

Грошову допомогу українцям, які страждають через війну Росії проти України, продовжують надавати різні благодійні фонди. Відтак американська організація виплатить українським сімʼям по 4500 гривень за умови, що вони відповідатимуть трьом критеріям.

Хто може отримати допомогу

Американська організація БФ "Дукат" (Cash For Refugees) оголосила про виплату матеріальної допомоги українським громадянам, які проживають у Купʼянському районі Харківської області.

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Тому подати заявку на виплату одноразової грошової допомоги можуть українські сім'ї, які проживають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ. Виплати призначені для жителів таких населених пунктів:

Петропавлівка;

Берестов;

Затишне;

Іванівка;

Кислівка;

Котлярівка;

Крохмальне;

Кучерівка;

Миколаївка;

Нова Тарасівка;

Орлівка;

Степова;

Новоселівка;

Табаївка;

Ягідне.

Яким критеріям потрібно відповідати

При цьому, на допомогу можуть претендувати сімʼї, які відповідають таким трьом критеріям:

мешканці перелічених вище населених пунктів або ВПО, що зареєстровані на їх території;

у сімʼях є діти до 14 років або літні люди старше 65 років;

сімʼя раніше не користувалася виплатами від Cash For Refugees.

Які документи потрібні

Щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, потрібно заповнити анкету за посиланням . Особисту реєстрацію можна за вибором пройти в містах у Харкові або Ірпені.

Під час реєстрації представнику фонду потрібно предʼявити наступні документи:

паспорт або ID-картку;

ІПН;

номер картки ПриватБанку або IBAN рахунку в іншому банку;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть чоловіка;

довідка ВПО з перелічених населених пунктів.

Відтак, українцям, заявки яких підтвердять, протягом місяця виплатять 4,5 тисячі гривень. Гроші перекажуть на банківські картки одержувачів.

Розмір допомоги може бути й більшим, але тільки для окремих категорій громадян і якщо вони мають підтверджувальні документи.