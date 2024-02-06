Хто може отримати допомогу

Американська організація БФ "Дукат" (Cash For Refugees) оголосила про виплату матеріальної допомоги українським громадянам, які проживають у Купʼянському районі Харківської області.

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Тому подати заявку на виплату одноразової грошової допомоги можуть українські сім'ї, які проживають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ. Виплати призначені для жителів таких населених пунктів:

Петропавлівка;

Берестов;

Затишне;

Іванівка;

Кислівка;

Котлярівка;

Крохмальне;

Кучерівка;

Миколаївка;

Нова Тарасівка;

Орлівка;

Степова;

Новоселівка;

Табаївка;

Ягідне.

Яким критеріям потрібно відповідати

При цьому, на допомогу можуть претендувати сімʼї, які відповідають таким трьом критеріям:

мешканці перелічених вище населених пунктів або ВПО, що зареєстровані на їх території;

у сімʼях є діти до 14 років або літні люди старше 65 років;

сімʼя раніше не користувалася виплатами від Cash For Refugees.

Зверніть увагу! Щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, потрібно заповнити анкету за посиланням. Особисту реєстрацію можна за вибором пройти в містах у Харкові або Ірпені.

Які документи потрібні

Під час реєстрації представнику фонду потрібно предʼявити наступні документи:

паспорт або ID-картку;

ІПН;

номер картки ПриватБанку або IBAN рахунку в іншому банку;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть чоловіка;

довідка ВПО з перелічених населених пунктів.

Відтак, українцям, заявки яких підтвердять, протягом місяця виплатять 4,5 тисячі гривень. Гроші перекажуть на банківські картки одержувачів.

Зауважте! Розмір допомоги може бути й більшим, але тільки для окремих категорій громадян і якщо вони мають підтверджувальні документи.