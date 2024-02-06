Хто може отримати допомогу
Американська організація БФ "Дукат" (Cash For Refugees) оголосила про виплату матеріальної допомоги українським громадянам, які проживають у Купʼянському районі Харківської області.
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Тому подати заявку на виплату одноразової грошової допомоги можуть українські сім'ї, які проживають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ. Виплати призначені для жителів таких населених пунктів:
- Петропавлівка;
- Берестов;
- Затишне;
- Іванівка;
- Кислівка;
- Котлярівка;
- Крохмальне;
- Кучерівка;
- Миколаївка;
- Нова Тарасівка;
- Орлівка;
- Степова;
- Новоселівка;
- Табаївка;
- Ягідне.
Яким критеріям потрібно відповідати
При цьому, на допомогу можуть претендувати сімʼї, які відповідають таким трьом критеріям:
- мешканці перелічених вище населених пунктів або ВПО, що зареєстровані на їх території;
- у сімʼях є діти до 14 років або літні люди старше 65 років;
- сімʼя раніше не користувалася виплатами від Cash For Refugees.
Які документи потрібні
Під час реєстрації представнику фонду потрібно предʼявити наступні документи:
- паспорт або ID-картку;
- ІПН;
- номер картки ПриватБанку або IBAN рахунку в іншому банку;
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про народження дитини;
- свідоцтво про смерть чоловіка;
- довідка ВПО з перелічених населених пунктів.
Відтак, українцям, заявки яких підтвердять, протягом місяця виплатять 4,5 тисячі гривень. Гроші перекажуть на банківські картки одержувачів.