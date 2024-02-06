Хто може отримати допомогу

Американська організація БФ "Дукат" (Cash For Refugees) оголосила про виплату матеріальної допомоги українським громадянам, які проживають у Купʼянському районі Харківської області.

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Тому подати заявку на виплату одноразової грошової допомоги можуть українські сім'ї, які проживають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ. Виплати призначені для жителів таких населених пунктів:

  • Петропавлівка;
  • Берестов;
  • Затишне;
  • Іванівка;
  • Кислівка;
  • Котлярівка;
  • Крохмальне;
  • Кучерівка;
  • Миколаївка;
  • Нова Тарасівка;
  • Орлівка;
  • Степова;
  • Новоселівка;
  • Табаївка;
  • Ягідне.

Яким критеріям потрібно відповідати

При цьому, на допомогу можуть претендувати сімʼї, які відповідають таким трьом критеріям:

  • мешканці перелічених вище населених пунктів або ВПО, що зареєстровані на їх території;
  • у сімʼях є діти до 14 років або літні люди старше 65 років;
  • сімʼя раніше не користувалася виплатами від Cash For Refugees.

Які документи потрібні

Під час реєстрації представнику фонду потрібно предʼявити наступні документи:

  • паспорт або ID-картку;
  • ІПН;
  • номер картки ПриватБанку або IBAN рахунку в іншому банку;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • свідоцтво про смерть чоловіка;
  • довідка ВПО з перелічених населених пунктів.

Відтак, українцям, заявки яких підтвердять, протягом місяця виплатять 4,5 тисячі гривень. Гроші перекажуть на банківські картки одержувачів.