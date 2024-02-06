Кто может получить помощь

Американская организация БФ "Дукат" (Cash For Refugees) объявила о выплате материальной помощи украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области.

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Так, подать заявку на выплату единовременной денежной помощи могут украинские семьи, проживающих в населенных пунктах Петропавловской ОТГ. Выплаты предназначены для жителей таких населенных пунктов:

Петропавловка;

Берестов;

Уютное;

Ивановка;

Кисловка;

Котляровка;

Крахмальное;

Кучеровка;

Николаевка;

Новая Тарасовка;

Орловка;

Степная;

Новоселовка;

Табаевка;

Ягодное.

Каким критериям нужно соответствовать

При этом, на помощь могут претендовать семьи, которые соответствуют следующим трем критериям:

жители вышеперечисленных населенных пунктов или ВПЛ, которые зарегистрированы на их территории;;

в семьях есть дети до 14 лет или пожилые люди старше 65 лет;

семья ранее не пользовалась выплатами от Cash For Refugees.

Обратите внимание! Чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи, нужно заполнить анкету по ссылке. Личную регистрацию можно по выбору пройти в городах в Харькове или Ирпене.

Какие документы нужны

Во время регистрации представителю фонда нужно предъявить следующие документы:

паспорт или ID-карту;

ИНН;

номер карты ПриватБанка или IBAN счета в другом банке;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти супруга;

справка ВПЛ из перечисленных населенных пунктов.

Поэтому, украинцам, заявки которых подтвердят, в течение месяца выплатят 4,5 тысячи гривен. Деньги переведут на банковские карты получателей.

Заметьте! Размер помощи может быть и больше, но только для отдельных категорий граждан и если они имеют подтверждающие документы.