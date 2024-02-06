Кто может получить помощь
Американская организация БФ "Дукат" (Cash For Refugees) объявила о выплате материальной помощи украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области.
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Так, подать заявку на выплату единовременной денежной помощи могут украинские семьи, проживающих в населенных пунктах Петропавловской ОТГ. Выплаты предназначены для жителей таких населенных пунктов:
- Петропавловка;
- Берестов;
- Уютное;
- Ивановка;
- Кисловка;
- Котляровка;
- Крахмальное;
- Кучеровка;
- Николаевка;
- Новая Тарасовка;
- Орловка;
- Степная;
- Новоселовка;
- Табаевка;
- Ягодное.
Каким критериям нужно соответствовать
При этом, на помощь могут претендовать семьи, которые соответствуют следующим трем критериям:
- жители вышеперечисленных населенных пунктов или ВПЛ, которые зарегистрированы на их территории;;
- в семьях есть дети до 14 лет или пожилые люди старше 65 лет;
- семья ранее не пользовалась выплатами от Cash For Refugees.
Какие документы нужны
Во время регистрации представителю фонда нужно предъявить следующие документы:
- паспорт или ID-карту;
- ИНН;
- номер карты ПриватБанка или IBAN счета в другом банке;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти супруга;
- справка ВПЛ из перечисленных населенных пунктов.
Поэтому, украинцам, заявки которых подтвердят, в течение месяца выплатят 4,5 тысячи гривен. Деньги переведут на банковские карты получателей.