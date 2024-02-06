Кто может получить помощь

Американская организация БФ "Дукат" (Cash For Refugees) объявила о выплате материальной помощи украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области.

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Так, подать заявку на выплату единовременной денежной помощи могут украинские семьи, проживающих в населенных пунктах Петропавловской ОТГ. Выплаты предназначены для жителей таких населенных пунктов:

  • Петропавловка;
  • Берестов;
  • Уютное;
  • Ивановка;
  • Кисловка;
  • Котляровка;
  • Крахмальное;
  • Кучеровка;
  • Николаевка;
  • Новая Тарасовка;
  • Орловка;
  • Степная;
  • Новоселовка;
  • Табаевка;
  • Ягодное.

Каким критериям нужно соответствовать

При этом, на помощь могут претендовать семьи, которые соответствуют следующим трем критериям:

  • жители вышеперечисленных населенных пунктов или ВПЛ, которые зарегистрированы на их территории;;
  • в семьях есть дети до 14 лет или пожилые люди старше 65 лет;
  • семья ранее не пользовалась выплатами от Cash For Refugees.

Какие документы нужны

Во время регистрации представителю фонда нужно предъявить следующие документы:

  • паспорт или ID-карту;
  • ИНН;
  • номер карты ПриватБанка или IBAN счета в другом банке;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • свидетельство о смерти супруга;
  • справка ВПЛ из перечисленных населенных пунктов.

Поэтому, украинцам, заявки которых подтвердят, в течение месяца выплатят 4,5 тысячи гривен. Деньги переведут на банковские карты получателей.