50 мільярдів євро для України: в ЄС пояснили чи виплати напряму пов’язані з виконанням реформ
Виплати макрофінансової допомоги для України в межах інструменту Ukrainian Facility будуть пов’язані із виконанням реформ. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за результатами засідання Ради ЄС з економічних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
50 мільярдів євро для України від ЄС
Сьогодні Рада ЄС схвалила план реформ від українського уряду, необхідний для отримання фінансування через Ukrainian Facility.
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Валдіс Домбровскіс каже, що зі свого боку ЄС наразі надає проміжне фінансування, яке було важливим для забезпечення фінансування України, особливо в першому кварталі цього року.
Наступним кроком буде виплата проміжного фінансування у розмірі 1,9 мільярда євро відразу після підписання кредитної угоди. Наступні платежі очікуються в вересні та листопаді цього року.
Але наступні виплати будуть пов'язані з реалізацією реформ та інвестицій, погоджених у плані. Тож у певному сенсі дуже важливо, щоб українська влада зосередилася на належному виконанні плану,
– сказав Домбровскіс.
Він наголосив, що відповідний план не лише забезпечить фінансування відповідно до логіки макрофінансової допомоги, але й допоможе виконати реформи та залучити інвестиції, необхідні для реконструкції України та членства в ЄС.
Це означає, що дефіцит фінансування для України на цей рік в основному покритий. Але разом з міжнародними партнерами нам тепер потрібно буде зосередитися на фінансовій підтримці, яка буде необхідна до 2025 року,
– сказав він.