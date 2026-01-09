Нові виплати на дитину: як оформити 50 тисяч гривень і які є "підводні камені"

У новому 2026 році при народженні малюка можна отримати 50 000 гривень, також рекордно зросли щомісячні виплати на дитину. Проте є певні нюанси, за яких виплати можуть бути не стабільними.

Як зросли виплати при народженні дитини та на догляд?

Новий розмір виплат почав діяти з 1 січня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Відтепер одноразова виплата при народженні дитини становить 50 000 гривень (раніше було 40 000 гривень: 30 тисяч одразу, а решта – щомісячна допомога).

(раніше було 40 000 гривень: 30 тисяч одразу, а решта – щомісячна допомога). Допомога по догляду за дитиною до 1 року – 7 000 гривень щомісяця (замість 860 гривень на місяць до 3 років).

Як оформити 50 тисяч гривень на дитину?

1. Онлайн через Дію

Подати заяву через застосунок можна лише у перші 30 днів після народження маляти.

Які документи потрібні:

Номер медичного висновку про народження (видає лікар у пологовому).

Кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Реквізити спеціального рахунку для соцвиплат у форматі IBAN.

2. Офлайн (ПФУ, ЦНАП або пошта)

Звернутися особисто можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Які документи потрібні:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Свідоцтво про народження дитини.

Довідка про реєстрацію (якщо у вас ID-картка).

Реквізити банківського рахунку IBAN.

"Підводні камені"

Попри позитивні зміни, економісти застерігають: стабільність цих виплат напряму залежить від допомоги міжнародних партнерів.

Економічний експерт Олег Пендзин зазначає, що одноразове отримання такої суми потребує суворішого контролю.

Не буде грошей від закордонних партнерів – неясно, коштом чого держава виконає обіцянки. Також є питання щодо контролю. На мою думку, має бути технічна можливість блокування підозрілих проплат, наприклад, перерахування цих коштів іншим особам, щоб вони використовувалися саме на потреби дитини,

– каже Пендзин.

Яку ще допомогу батьки можуть оформити через Дію?