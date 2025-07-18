18 липня, 18:47
Падіння курсу триває: скільки сьогодні треба гривень, аби купити 500 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні 18 липня - 48,45 гривні.
- Для купівлі 500 євро в банку потрібно близько 24 485 гривень, в обміннику - 24 450 гривень.
Курс євро дещо знизився в липні. Падіння почало відчуватися на початку цього тижня.
Який курс євро в Україні зараз?
Офіційний курс євро в Україні сягнув – 48,45 гривні 18 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", середній курс євро у банках дещо знизився:
- купівля – 48,30 гривні за євро;
- продаж – 48,97 гривні за євро.
В обмінниках також відчувається здешевшання цієї валюти, середній курс:
- купівля – 48,70 гривні за євро;
- продаж – 48,90 гривні за євро.
Скільки гривень треба зараз, аби купити 500 євро?
- аби придбати 500 євро у банку, в середньому необхідно – 24 485 гривень;
- для придбання 500 євро в обміннику потрібно орієнтовно – 24 450 гривень.
Скільки гривень в 500 євро зараз?
- при обміні 500 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 24 150 гривень;
- у випадку обміну 500 євро в обміннику є можливість виручити приблизно – 24 350 гривень.