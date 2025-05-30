Росія втрачає вплив: АЕС у Казахстані планує побудувати Китай

Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) готова збудувати у Казахстані два енергоблоки АЕС загальною потужністю 2,4 гігавата за 5,47 мільярда доларів. Пекін готовий надати казахстанській стороні можливість повністю контролювати ядерний паливний цикл.

Китай готовий побудувати АЕС для Казахстану

Цю пропозицію обговорювали наприкінці травня голови Національного управління ядерної безпеки КНР Дун Баотуна з представником Агентства з атомної енергії Казахстану Алмасадом Саткалієвим, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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За підсумками переговорів казахстанська сторона висловила зацікавленість у вивченні китайського досвіду із забезпечення ядерної та водно-екологічної безпеки на всіх етапах реалізації проєкту,

– повідомляють російські медіа.

У МАГАТЕ заявили, що Казахстан готовий до співпраці з Китаєм у питанні будівництва АЕС. До цього влада республіки сформувала шорт-лист потенційних підрядників для будівництва, куди увійшли:

російський "Росатом";

південнокорейська KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power);

французька EDF (Électricité de France).

У Міністерстві енергетики Казахстану зазначали, що будівництво АЕС обійдеться у 10–15 мільярдів доларів. Однак наприкінці 2024 року перший віцепрем’єр Роман Скляр заявив, що вартість може зрости в півтора раза через здорожчання матеріалів і послуг.

Президент Касим-Жомарт Токаєв зробив заяву, що Казахстан планує запустити першу АЕС до 2035 року. Її мають побудувати у селищі Улькен Жамбильського району Алматинської області — на березі озера Балхаш.

Зауважте! У планах республіки – зведення щонайменше трьох великих АЕС.