Не дотримуються умов контракту: Мадяр розкритикував угоду з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у четвер, 13 серпня, поставив під сумнів угоду, яка була укладена його попередником Віктором Орбаном. Згідно з нею, російська державна компанія "Росатом" має збільшити потужності атомної енергетики Угорщини.

Що відомо про угоду між Будапештом та Москвою

Кілька тижнів аномальної спеки та посухи призвели до того, що рівень води в Дунаї впав до рекордно низьких показників, про що нагадали у Politico.

Виробництво електроенергії на угорській АЕС "Пакш" – яка зазвичай забезпечує близько третини потреб країни в електроенергії – скоротилося до трохи більше, ніж 10%.

Петер Мадяр Прем’єр-міністр Угорщини Ці плани були схвалені попри те, що у світі більше не будують атомні електростанції, які не мають замкнутої системи охолодження та настільки залежать від навколишнього середовища.

Гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що російська державна атомна компанія продовжує будівництво двох нових реакторів на "Пакші" за графіком, попри на зміну уряду в Угорщини. За його словами:

підготовка бетонної основи для енергоблока №5 завершена більше, ніж на 80%;

тоді як роботи над енергоблоком №6 тривають, а компоненти реактора вже виготовляють.

Ми готові до діалогу,

– заявив Ліхачов, додавши, що новий уряд Угорщини не надсилав "Росатому" жодних запитань.

Через кілька годин Мадяр поставив під сумнів цю заяву. За його словами, згідно з початковим контрактом, Пакш II мав запрацювати ще у 2024 році. Натомість Угорщина витратила близько 1 трильйон форинтів (2,8 мільярда євро) на майданчик, який, за його словами, являє собою не більше ніж склади та "дві великі бетонні ями".

Я не дуже бачу, щоб вони дотримувалися умов контракту,

– заявив Мадяр.

Його уряд нині проводить повний перегляд проєкту, зокрема його фінансування та систем охолодження. Цей перегляд зачіпає одну з ключових угод Орбана з Росією.

Орбан уклав угоду щодо АЕС у Москві у 2014 році, передавши "Росатому" проєкт розширення АЕС на два реактори, який передбачав до 10 мільярдів євро російського державного фінансування. Через два роки він назвав цю угоду "угодою століття». Ці зв’язки збереглися навіть після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Ще в березні цього року міністр закордонних справ Орбана Петер Сіярто визнав, що обговорював санкції ЄС із високопоставленими російськими чиновниками після того, як унаслідок витоку телефонних розмов стало відомо, що він хвалився тим, що банк, пов’язаний із Пакш II, вдалося не включити до санкційного списку.

Нагадаємо, що Петер Мадяр вже анонсував будівництво "порога" на дні Дунаю поблизу АЕС "Пакш". Таким чином хочуть не допустити подальшого падіння рівня води.

Водночас у Румунії 13 серпня почали зупинку останнього працюючого реактора Чернаводської АЕС. Це єдина АЕС в країні.