Як захиститись від шахрайських схем

Найчастіше, афери базуються на емоційному стані громадянина. Шахраї маніпулюють і виманюють особисті дані свої жертви. Заступник Голови НБУ Олексій Шабан, зазначає, що українці дуже часто нехтують безпекою свого фінансового номера, повідомляє 24 Канал .

Читайте також Виплати до 20 000 гривень для ВПО: хто з переселенців отримає ці кошти

Олексій Шабан Заступник Голови НБУ Пораду не передавати нікому дані своєї платіжної картки, строк її дії, CVV-код уже більш-менш всі засвоїли. Тепер стає нагальним розуміння того, що потрібно захистити номер мобільного телефону, прив'язаний до рахунку. Для цього треба ідентифікувати цей номер у мобільного оператора за своїми паспортними даними.

Шабан каже, що найкраще убезпечити себе від обману під час покупок в інтернеті можна, якщо обирати перевірені маркетплейси або відомі інтернет-магазини, які встигли зарекомендувати себе. При публікації особистих даних в мережі, потрібно бути уважними і не піддаватися емоціям, наприклад вірити у якісь безпідставні повідомлення про подарунки.

З минулого року поширеним видом шахрайства стали фішингові сторінки в інтернеті, що клонують сайти єПідтримки, єДопомоги, державних органів, найбільших банків, міжнародних установ, зокрема ООН. Посилання на них розповсюджувалися шахраями в месенджерах, щоб громадяни, перейшовши за посиланням чи зареєструвавшись, розкривали злодіям персональні дані.

– наголошує Шабан