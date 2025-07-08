Активи Росії й надалі використовуватимуть для допомоги Україні – єврокомісар Домбровскіс

Євросоюз розглядає способи для подальшої підтримки України. Один з них – використання заморожених активів Росії.

Як російські активи працюватимуть на Україну

ЄС розглядає російські активи як одне із джерел фінансування України, повідомляє 24 Канал з посиланням "Укрінформ".

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Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс розповів, що міністри економіки та фінансів розглядають різні варіанти механізмів подальшої підтримки України, в тому числі за рахунок коштів, отриманих з заморожених російських активів. Це можна зробити за прикладом програми позик під егідою Групи семи.

Важливо підкреслити, що нам потрібно все більше розглядати пільгове фінансування, оскільки Україна вже досягає певних меж щодо її сталості. Тож важливо, щоб будь-яке кредитування, яке ми збираємося надати на 2026 рік, відбувалося на пільгових умовах,

– заявив єврокомісар.

Як ЄС посилює оборону України

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз нещодавно продовжив дію економічних санкцій проти Росії.

Ми всі знаємо, що Путін не хоче миру, тому ми повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл перемовин. 18-й пакет санкцій буде бити в серце російської військової економіки,

– наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, до кінця року Євросоюз поставить Україні 2 мільйони снарядів. Також ЄС інвестував 1,2 мільярда євро в посилення оборони України. Таким чином, Росія оплачуватиме зброю, яку використовує Україна.

Ми використовуємо російські гроші. Фактично, Росія оплачує ту зброю, яку буде використовувати Україна. Але Україні потрібно більше,

– підкреслила фон дер Ляєн.

До слова, нещодавно голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що зараз варто переходити на новий рівень використання заморожених російських активів. За його словами, йдеться про не просто використання прибутків, але й про повне використання коштів Росії на оборону та відновлення України.