Як стягнути аліменти з українця, який перебуває за кордоном

Подеколи один з батьків може ухилятися від сплати аліментів на утримання власної дитини. Проте, незалежно від статусу чи місця проживання боржника, він має платити аліменти.

Як стягнути аліменти

Матеріальне утримання дитини є важливим обов’язком кожного з батьків, що регулюється положеннями законодавства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Якщо є судове рішення про стягнення аліментів

У разі якщо боржник перебуває або отримує доходи за кордоном, стягувач має право звернутися до компетентних органів цієї держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду про стягнення аліментів.

Україна є стороною низки багатосторонніх міжнародних договорів, що регулюють питання стягнення аліментів за кордоном, серед яких:

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном 1956 року; Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 року; Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року.

Щоб отримати відповідне клопотання, стягувач звертається до суду, який ухвалив рішення, для отримання документів:

засвідчена належним чином копія судового рішення;

довідка про те, що рішення набрало законної сили, якщо це не випливає безпосередньо з тексту рішення;

довідка стосовно виконання частини рішення або невиконання рішення на території України;

якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні — довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день та час судового розгляду.

Документи, що надає суд України, засвідчуються підписом судді і скріплюються гербовою печаткою суду України.

Якщо немає судового рішення про стягнення аліментів

Однією з підстав визначення підсудності справ судам України є факт проживання позивача у справі про сплату аліментів або про встановлення батьківства в Україні.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати виплат на дитину тощо можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

За наявності відповідних підстав для визначення підсудності справи судам України заявник має право звернутися до суду України із позовною заявою і після винесення судом України такого рішення можливо звертатися до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України.

Як стягнути аліменти, якщо боржник перебуває в Росії

Між Україною та Росією відсутні чинні міжнародні договори, які б регулювали питання співробітництва компетентних органів щодо взаємного визнання та виконання судових рішень у цивільних справах.

За відсутності міжнародного договору питання щодо виконання рішення суду України на території іноземної держави на основі принципу взаємності може бути порушено, якщо це передбачено законодавством іноземної держави.

Зацікавлена особа може звернутись з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України до компетентних органів іноземної держави безпосередньо або за посередництвом адвоката.