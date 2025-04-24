Частина американців незадоволені тим, як Трамп керує економікою США
- Лише 37% американців схвалюють економічну політику Дональда Трампа, а понад 70% бояться рецесії.
- JP Morgan прогнозує рецесію у 2025 році через торгівельну політику Трампа.
Відповідно до результатів опитування Reuters/Ipsos, американці незадоволені тим, як Дональд Трамп управляє економікою США. І лише 37% схвалюють усіх його дії.
Як американці все частіше критикують політику Трампа
Американці сподівалися, що обрання Дональда Трампа зупинить інфляцію та покращить економіку США, але з наближенням 100 дня президентства Трампа все більше критики лунає у бік того, як саме лідер США справляються із цим завданням, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Відомо, що станом на сьогодні рівень підтримки Дональда Трампа є нижчим, аніж будь-коли за його першого терміну.
- Приблизно 75% респондентів бояться рецесії,
- Понад половину опитаних вважають, що дії Трампа – надто хаотичні,
- Чимало хвилюється за фондовий ринок, де акції сильно подешевшали,
- А 52% американців думають, що через політику Трампа їм буде складніше жити після виходу на пенсію.
Зверніть увагу! Один з найбільших американських банків JP Morgan прогнозує рецесію у 2025 році через торгівельну політику Трампа. Все через те, що на американські мита інші країни ввели дзеркальні дії.
Чи має Дональд Трамп підтримку
Другий термін президентства Дональд Трамп розпочав з жорсткої економічної політики, а саме: введення мит на імпорт, війна з торгівельними партнерами, вплив на ФРС тощо.
Обіцянка Трампа щодо "золотої доби" США перетворюється поки лише на те, що ціни для американців ростуть, а ринки падають.
І навіть попри це Трамп має чимало прихильників, які підтримують його рейтинг:
- 45% опитаних підтримують його жорстку міграційну політику,
- 81% республіканців задоволені його економічною політикою.