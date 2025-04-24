Частина американців незадоволені тим, як Трамп керує економікою США

Відповідно до результатів опитування Reuters/Ipsos, американці незадоволені тим, як Дональд Трамп управляє економікою США. І лише 37% схвалюють усіх його дії.

Як американці все частіше критикують політику Трампа

Американці сподівалися, що обрання Дональда Трампа зупинить інфляцію та покращить економіку США, але з наближенням 100 дня президентства Трампа все більше критики лунає у бік того, як саме лідер США справляються із цим завданням, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Відомо, що станом на сьогодні рівень підтримки Дональда Трампа є нижчим, аніж будь-коли за його першого терміну.

Приблизно 75% респондентів бояться рецесії,

Понад половину опитаних вважають, що дії Трампа – надто хаотичні,

Чимало хвилюється за фондовий ринок, де акції сильно подешевшали,

А 52% американців думають, що через політику Трампа їм буде складніше жити після виходу на пенсію.

Зверніть увагу! Один з найбільших американських банків JP Morgan прогнозує рецесію у 2025 році через торгівельну політику Трампа. Все через те, що на американські мита інші країни ввели дзеркальні дії.

Чи має Дональд Трамп підтримку

Другий термін президентства Дональд Трамп розпочав з жорсткої економічної політики, а саме: введення мит на імпорт, війна з торгівельними партнерами, вплив на ФРС тощо.

Обіцянка Трампа щодо "золотої доби" США перетворюється поки лише на те, що ціни для американців ростуть, а ринки падають.

І навіть попри це Трамп має чимало прихильників, які підтримують його рейтинг: