Воєнні витрати Росії можуть привести до фінансової кризи
Колишній банкір Morgan Stanley Крейг Кеннеді розповів про приховану схему фінансування російської оборонної промисловості. На його думку, ця схема вже створила передумови для кредитної кризи в Росії.
Як зросли борги Росії
Згідно зі звітом Крейга Кеннеді, з середини 2022 року корпоративний борг у Росії зріс на 415 мільярдів доларів (+71%), що становить 19,4% ВВП, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Такий приріст значно перевищує доходи від нафти та газу, а також військові витрати за цей період, і в 6,5 разів перевищує зростання державних запозичень.
Понад 70% приросту корпоративного кредитування припало на сектори, пов’язані з військовою діяльністю.
Важливо! Кеннеді уточнює, що не всі кредити цих секторів обов’язково спрямовувалися на фінансування війни. Проте, за його оцінками, від 50% до 60% (від 207 до 249 мільярдів доларів) корпоративного кредитування було використано для фінансування бізнесу, пов’язаного з війною.
Передумова фінансової кризи
Зростання корпоративного кредитування сприяє інфляції, підвищує процентні ставки для "реальної" економіки до рівня понад 21% і створює ризики системної кредитної кризи.
Наприкінці року Москва почала усвідомлювати системні кредитні ризики, пов’язані з позабюджетним фінансуванням оборонної промисловості, зазначає Крейг Кеннеді, посилаючись на обговорення цієї теми в Кремлі.
До слова! Кеннеді також вважає, що Кремль опинився у складній ситуації. Чим довше Росія затягує припинення активних бойових дій, тим вищий ризик неконтрольованої кредитної кризи, яка може послабити її переговорні позиції.