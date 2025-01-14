Как выросли долги России

Согласно отчету Крейга Кеннеди, с середины 2022 года корпоративный долг в России вырос на 415 миллиардов долларов (+71%), что составляет 19,4% ВВП, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Когда Россия возобновит поставки газа в Приднестровье: в Кишиневе спрогнозировали дату

Такой прирост значительно превышает доходы от нефти и газа, а также военные расходы за этот период, и в 6,5 раз превышает рост государственных заимствований.

Более 70% прироста корпоративного кредитования пришлось на секторы, связанные с военной деятельностью.

Интересно! Внебюджетное финансирование военных расходов стало возможным благодаря поправкам в закон "О государственном оборонном заказе", которые подписал Путин на второй день вторжения в Украину.

Сколько Россия тратит на войну

Кеннеди уточняет, что не все кредиты этих секторов обязательно направлялись на финансирование войны. Однако, по его оценкам, от 50% до 60% (от 207 до 249 миллиардов долларов) корпоративного кредитования было использовано для финансирования бизнеса, связанного с войной.

Это означает, что объем внебюджетного финансирования военной сферы в России почти равен расходам, которые проходят через федеральный оборонный бюджет.

Интересно! В отличие от стабильного оборонного бюджета, внебюджетную схему финансирования обороны стало гораздо сложнее поддерживать во второй половине 2024 года, отмечает Кеннеди.

Предпосылка финансового кризиса

Рост корпоративного кредитования способствует инфляции, повышает процентные ставки для "реальной" экономики до уровня более 21% и создает риски системного кредитного кризиса.

В конце года Москва начала осознавать системные кредитные риски, связанные с внебюджетным финансированием оборонной промышленности, отмечает Крейг Кеннеди, ссылаясь на обсуждение этой темы в Кремле.

К слову! Кеннеди также считает, что Кремль оказался в сложной ситуации. Чем дольше Россия затягивает прекращение активных боевых действий, тем выше риск неконтролируемого кредитного кризиса, который может ослабить ее переговорные позиции.