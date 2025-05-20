Велика Британія розширила санкційний список проти Росії

Після того, як ЄС ухвалили 17 пакет санкцій проти Росії, Велика Британія також ввела нові обмеження. Вони стосуються фізичних осіб, організацій та суден тіньового флоту Росі.

Які санкції ввела Велика Британія 20 травня

Окрім російських фізосіб та суден тіньового флоту, під англійські санкції попала, зокрема, Санкт-Петербурзька валютна біржа, передає 24 Канал з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Великої Британії.

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Наприклад, до списку організації та особи, що беруть участь у підтримці російського оборонного сектору, увійшло 7 товариств з обмеженою відповідальністю, одна особа, 2 відкритих акціонерних товариства та одна компанія.

Водночас до списку тих, хто причетний до поширення російської дезінформації, було внесено 15 осіб, серед яких є Олег Сухорков, Ярослав Савенко та інші.

Найбільший список організацій, які потрапили під санкції, належить до сектору тих, що беруть участь у фінансовому секторі Росії.

Нагадуємо! Станом на 20 травня Європейський союз ухвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Найбільше обмеження стосуватимуться тіньового флоту – майже 200 російських кораблів.