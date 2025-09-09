Рекордне злиття: два найбільших у світі виробники міді створили гігантську компанію
- Anglo American та Teck Resources домовилися про злиття, створивши компанію вартістю 53 мільярди доларів, яка стане одним з найбільших виробників міді у світі.
- Злиття призведе до економії до 800 мільйонів доларів щорічно протягом перших чотирьох років, але може спричинити скорочення частини управлінського персоналу.
Британська Anglo American і канадська Teck Resources домовилися про злиття, в результаті якого буде створено одного з найбільших у світі виробників міді. Нова компанія збереже лістинг у Лондоні, але перенесе штаб-квартиру до Канади.
Чому Anglo American та Teck Resources вирішили об'єднатися?
Як зазначається, в результаті об'єднання двох конкуруючих компаній з'явиться глобальна мідна група вартістю 53 мільярди доларів. При цьому компанії визнають, що угода може спричинити скорочення персоналу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Anglo American.
Сторони заявили, що це найбільше об'єднання в галузі за останнє десятиліття і що воно призведе до створення одного з найбільших виробників міді у світі.
Минулого року Anglo American зуміла відбити кілька спроб поглинання з боку більшого конкурента BHP, що змусило її провести радикальну реструктуризацію бізнесу.
Це об'єднання створює світового лідера з видобутку критично важливих корисних копалин, що володіє цілеспрямованістю, гнучкістю, можливостями та культурою, які завжди відрізняли обидві компанії
– зазначив генеральний директор Anglo Дункан Ванблад.
Як зазначається, керівництво і топменеджмент працюватимуть в Канаді, а глобальна штаб-квартира розташується у Ванкувері. При цьому що в Канаді не буде скорочень робочих місць.
Важливо! Anglo American збереже основний лістинг акцій на Лондонській фондовій біржі та збереже корпоративні офіси в Лондоні та Йоганнесбурзі. Додатково папери компанії будуть торгуватися в Торонто і Нью-Йорку.
Як буде проходити злиття?
Злиття планується завершити протягом 12-18 місяців після схвалення регуляторів. За прогнозами, воно дозволить щорічно економити до 800 мільйонів доларів протягом перших чотирьох років.
Примітно! Близько 60 мільйонів цієї суми припадатиме на оптимізацію ради директорів і головного офісу, що може призвести до скорочення частини управлінського персоналу. Ще 150 мільйонів очікується заощадити шляхом зниження накладних витрат і усунення дублювальних функцій.
В рамках угоди акціонери Anglo отримають 62,4% нового бізнесу, а акціонери Teck — 37,6%. Сукупна капіталізація компанії перевищить 53 мільярди доларів.
Гірничодобувні компанії прагнуть посилити позиції в мідному сегменті, оскільки цей метал відіграє важливу роль у виробництві електромобілів, розвитку відновлюваної енергетики та роботі дата-центрів.
Цікаво! Ця угода стане однією з найбільших в історії гірничодобувної галузі. Більш масштабним було тільки злиття Glencore і Xstrata у 2013 році вартістю 90 мільярдів доларів.
У вівторок вранці акції Anglo в Лондоні подорожчали на 5%, а папери Teck, що торгуються у Франкфурті, додали майже 22%.
Що важливо знати про ринок міді?
Нещодавно на Лондонській біржі металів ціна міді піднялася до знакової позначки у 10 000 доларів за тонну. Цей ріст відбувається на тлі ослаблення курсу долара США та відносно стабільного глобального попиту на метал.
Одночасно китайські мідеплавильні гіганти, такі як Jiangxi Copper та Yunnan Copper, повідомили про рекордні прибутки в першому півріччі. Світова мідна галузь в цілому опинилася під сильним тиском через жорстку конкуренцію: надмірна кількість компаній бореться за обмежені обсяги доступної мідної руди.