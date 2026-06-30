Сильна спека накрила Україну: що слід знати населенню та які заходи планує вжити уряд
Наразі Європу накрила аномальна спека. Це негативно впливає на українську енергосистему, яка зокрема постражадал внаслідок ударів Росії.
Що розповів Денис Шмигаль щодо дій уряд у період спеки
Заради забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії міністр енергетики Денис Шмигаль доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору провести важливі заходи, про що він і повідомив у себе у соціальних мережах.
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До списку цих заходів, зокрема, входять:
- розгляд оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання;
- забезпечення у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 мегаватів;
- посилення залучення додаткової потужності коштом когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготовка пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;
- забезпечення активного використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 мегаватів;
- залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювання питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.
В Укренерго наголосили, що головний принцип безаварійної роботи енергосистеми – це коли виробництво електроенергії дорівнює рівню споживання. Крім того, досить важливо дослухатися до рекомендацій щодо споживання електрики. Наприклад, користуватися пральними машинками та посудомийками після 23:00.
Таким чином, погода наразі активно впливає на українську енергосистему, особливо в умовах бойових дій. Українців закликають розумно використовувати світло у пакові години – тобто з 17:00 до 22:00.
Що ще слід знати про енергетику
Директор компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до різних сценаріїв. Зокрема, він закликав людей зарядити всі важливі пристрої.
Зокрема, в Укренерго просили активне енергоспоживання перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – тобто з 10:00 до 16:00. Тоді як після цієї години та до 23:00 закликають до заощадливого споживання.