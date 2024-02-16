Антиукраїнські акції в Польщі: в МЗС України розповіли, чи впливає це на економіку
МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі. Адже це не лише завдає численних збитків українській економіці, але і порушує принципи українсько-польської солідарності.
Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник МЗС Олег Ніколаєнко. Він підкреслив, що українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне.
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Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.
Ніколаєнко додав, що Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії. "Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею", – сказав він.
Також в МЗС переконані, що будь-які спроби підважити фундамент солідарності між Україною та Польщею не матимуть успіху, адже наша країна рішуче налаштована зміцнювати відносини із Польщею.
Що відомо про розсипане українське зерно на кордоні з Польщею
- 9 лютого польські фермери розпочали загальнонаціональний страйк у звʼязку із рішенням Єврокомісії продовжити ще на рік пільги для української продукції. Йдеться про повне відкриття ринку ЄС.
- Тож протестувальники заявили, що блокуватимуть пункти пропуску на кордоні щонайменше до 10 березня. Що стосується вимог, то це відмова від впровадження Green Deal, заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимога підтримки тваринництва.
- Зеленський вчора, 15 лютого, зауважив, що вже провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею. За її результатами, він доручив прем’єр-міністру Шмигалю терміново переговорити із Туском.