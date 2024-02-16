Антиукраїнські акції в Польщі: в МЗС України розповіли, чи впливає це на економіку

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі. Адже це не лише завдає численних збитків українській економіці, але і порушує принципи українсько-польської солідарності.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник МЗС Олег Ніколаєнко. Він підкреслив, що українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне.

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Олег Ніколенко Речник МЗС Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.

Ніколаєнко додав, що Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії. "Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею", – сказав він.

Також в МЗС переконані, що будь-які спроби підважити фундамент солідарності між Україною та Польщею не матимуть успіху, адже наша країна рішуче налаштована зміцнювати відносини із Польщею.

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