Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал спикер МИД Олег Николаенко. Он подчеркнул, что украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное.

Читайте также Финальный этап конфликта: Польша и Украина почти договорились об импорте агропродукции

Олег Николенко Представитель МИД Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины только подрывают способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостоянию.

Николаенко добавил, что Украина глубоко благодарна как польской власти, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь в течение этих двух лет полномасштабного вторжения России. "Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход решения вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей", – сказал он.

Также в МИД убеждены, что любые попытки подорвать фундамент солидарности между Украиной и Польшей не будут иметь успеха, ведь наша страна решительно настроена укреплять отношения с Польшей.

Что известно о рассыпанном украинском зерне на границе с Польшей