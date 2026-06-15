Арешти та конфіскації російської нафти: що Україна готує для посилення тиску на Кремль

Союзники України посилюють тиск за дотриманням накладених на Росію санкцій. Шлях від формальних заборон до реальних обмежень показують нові країни. Велика Британія вперше затримала танкер тіньового флоту, який використовували для перевезення російської нафти.

Що затримання танкера тіньового флоту означає для України?

Накладений на Росію санкційний режим працює обмежено у разі відсутності фізичного контролю над перевезеннями. Тому потрібно посилювати перевірки танкерів на ключових маршрутах. Про це в коментарі 24 Каналу розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Затримання танкера Smyrtos у водах Великої Британії відбулося 14 червня. Як зауважує Владислав Власюк, він є типовим судном тіньового флоту, оскільки за останній рік пройшов повну перебудову власності й управління та працював на маршрутах російського нафтового експорту.

Україна запровадила санкції проти судна у грудні 2025 року, а під час затримання Великою Британією воно мало санкційний статус ЄС, Швейцарії та Канади.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Далі логічний крок – більше перевірок та арештів танкерів у ключових морських маршрутах. Україна формує додаткові юридичні підстави для арешту суден і конфіскації незаконно транспортованої нафти та передає інформацію партнерам. Очікуємо також на законодавчі кроки ЄС у цьому напрямку.

Уповноважений зазначає, що окрім санкційної роботи Велика Британія починає більш активно контролювати переміщення транспорту у своїх територіальних водах. Зокрема, у відповідь на випадки супроводу танкерів тіньового флоту російськими військовими силами.

Такий підхід може задати тон для інших партнерів у посиленні реального, а не лише формального тиску. Вдячні Британії за важливий крок проти тіньового флоту Росії. Кожне рішення партнерів, яке скорочує нафтові доходи РФ, напряму впливає на здатність вести війну проти України,

– говорить Владислав Власюк.

Що свідчить про належність судна Smyrtos до тіньового флоту?

Як розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, після лютого 2025 року судно змінило структуру управління та назву: з Myrtos на Smyrtos.

У різні періоди до структури управління були залучені компанії, зареєстровані в Сінгапурі, Гонконгу, на Сейшелах, а кінцеві бенефіціари залишаються непрозорими. Зокрема, однак з компаній також керувала іншими танкерами, що займалися експортом російської нафти після запровадження санкцій і цінової стелі G7.

"Судно було задіяне в системі російського експорту, зокрема з порту Козьміно – одного з ключових експортних терміналів РФ для постачання нафти на азійські ринки. Smyrtos неодноразово змінював прапор, зокрема працював під реєстрацією Камеруну. Такі зміни зазвичай використовуються для ускладнення контролю за судном і його попередніми операціями", – говорить Владислав Власюк.

5 червня Smyrtos завантажився в Усть-Лузі та вийшов із курсом на Порт-Саїд (Єгипет). Стандартний обсяг одного рейсу для такого танкера – близько 600 тисяч барелів нафти.

Нагадаємо, що Велика Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту в Ла-Манші. В операції 14 червня, що тривала 6 годин, брали участь британські військові й правоохоронці.

Після завершення операції судно Smyrtos перевели на якір біля південного узбережжя Англії. За ним спостерігатимуть, аби запобігти можливим екологічним або безпековим ризикам.